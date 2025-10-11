Esther Hernández Marrero: «El Cabildo insular y Tuineje son gobiernos de tránsito»

¿Se ha convertido en un verdadero azote para el gobierno de Tuineje?

Lo preocupante es que el gobierno de CC y PSOE se ha convertido en el azote de los vecinos y vecinas del municipio. Es muy frustrante ver tanta desidia y sentir cada día la agonía de la gente en las calles. Los empresarios que no cobran los trabajos que han hecho, los vecinos que ven las calles sucias y cómo su Ayuntamiento se ha convertido en un problema, en vez de en una solución.

Ha reiterado su denuncia sobre la parálisis de la Oficina Técnica. ¿Por qué?

Es evidente que hay un caos. Cuando nos marchamos del gobierno dejamos un equipo de juristas, arquitectos y administrativos en la Oficina Técnica, en el marco de un acuerdo con el Cabildo. Lo que permitió dar dinamismo y desbloquear la Oficina Técnica. Este programa tenía una duración de unos cuatro años, que vencieron este febrero. Desde el año pasado veníamos advirtiendo al gobierno municipal para no llegar a esta situación. La alcaldesa decía que no iba a haber problema, que se renovaría. Pero no ha sido así.

¿Qué repercusiones tiene esto en la ciudadanía?

Pues imagínese, muy grave, de parálisis absoluta. Esto está suponiendo que no se concedan licencias de construcción al joven que ha heredado un terrenito y quiere hacerse una casa, o al que quiere segregar una parcela. Es un problema real y muy grave que está coartando las posibilidades de crecimiento económico y generación de empleo para el municipio, porque también supone una reducción de ingresos municipales.

Los proveedores denuncian retrasos considerables en los pagos del Ayuntamiento.

Otra muestra más de la desidia. En septiembre de 2020, en pleno confinamiento por la COVID, el gobierno que yo presidía situó el período medio de pago a proveedores en solo cuatro días. Hoy esta alianza de CC y PSOE ha aumentado un 173% ese tiempo, superando el límite legal de 30 días, con una deuda a proveedores que supera los 3 millones de euros.

CC ha pactado todos estos años con quienes le han traicionado: Blas Acosta y Sergio Lloret

El PP ha denunciado las pérdidas de subvenciones por parte del Ayuntamiento, entre ellas, el Festival Tran Tran. ¿A qué se debe?

El origen es el mismo que en todo lo demás: dejadez, pasotismo y falta de gestión. Esta alianza de CC y PSOE en Tuineje no ha sido capaz ni de recibir ayudas del Cabildo, perdiendo subvenciones de cultura, comercio y juventud. No están encima de los temas, no gobiernan.

¿La Interventora advertía al gobierno municipal el uso reiterado de contratos menores sin licitación previa?

Efectivamente. La interventora señala que es una práctica estructural acudir al contrato menor en vez de a la licitación pública, como marca la ley. Este año 2025 solo han sacado tres licitaciones. El resto, por contrato menor, y a veces sin seguir el procedimiento. En mi etapa llegamos a tener 16 licitaciones activas. No es falta de personal, es falta de voluntad política.

Ha pedido en varias ocasiones reforzar la seguridad en el municipio.

El refuerzo de la seguridad ciudadana debe ser una pieza clave. Se está tramitando la cobertura de cuatro plazas más de policía local, pero hay que crear más y mejorar los medios técnicos. El cuartel de Gran Tarajal sigue cerrado por la noche, y cualquier incidencia se cubre desde Morro Jable, lo que es ineficiente.

¿Cuál es el estado financiero del Ayuntamiento?

El Ayuntamiento de Tuineje tiene liquidez. Tenemos el mayor presupuesto de la historia. El problema no es de dinero, es de gestión. No se pagan a proveedores, el campo de fútbol de Tarajalejo está cerrado, el centro cultural de Tesejerague vallado, no hay obra pública, no se proyectan nuevas mejoras. Aquí lo único que unió a CC y PSOE fue echar al PP, y el tiempo nos ha dado la razón.

¿Usted se ha mostrado siempre muy crítica con Coalición Canaria tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo. ¿No teme que ello suponga un freno a posibles pactos en 2027?

La política es esto. No puedo estar callada solo por la posibilidad de un pacto. Los ciudadanos apoyaron mi postura en las urnas. CC ha pactado con quienes los traicionaron: Blas Acosta les hizo una moción y ahora gobiernan con él; Lloret les traicionó en Tuineje y lo hicieron presidente del Cabildo. Se necesita oposición constructiva y madurez para llegar a acuerdos. Pero hoy en día hay un pasotismo absoluto, viven de herencias.

¿Y el muelle de Gran Tarajal?

Apostamos por convertirlo en un muelle turístico, comercial, deportivo y pesquero.