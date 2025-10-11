Puerto del Rosario ofrece suelo para viviendas sociales

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha puesto a disposición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias 20.000 metros cuadrados en varias zonas del municipio para que se puedan construir viviendas protegidas ante la grave crisis habitacional.

El alcalde capitalino, David de Vera, trasladó al consejero Pablo Rodríguez, la preocupación del grupo de gobierno ante la actual situación de emergencia habitacional en Canarias, reconocida oficialmente mediante el Decreto-Ley 1/2024, y destacó la necesidad de dar una respuesta inmediata a la creciente dificultad que enfrentan las familias para acceder a una vivienda digna y asequible.

«Puerto del Rosario no puede permanecer al margen de la emergencia habitacional que vive Canarias. Por eso ponemos a disposición del Gobierno de Canarias varios terrenos de titularidad municipal para que puedan destinarse, de forma prioritaria, a la construcción de viviendas públicas en régimen de alquiler u otras modalidades que faciliten el acceso de las familias con más dificultades», subrayó el regidor portuense.

El Ayuntamiento ha identificado siete parcelas repartidas por distintos puntos del municipio que suman más de 20.000 metros cuadrados de superficie, ubicadas en zonas como El Matorral, Barrio Nuevo, Zurita o el entorno de la calle Cisneros, entre otras. Estas parcelas están disponibles para su cesión inmediata, lo que permitiría al Gobierno de Canarias poner en marcha nuevas promociones de vivienda protegida con agilidad administrativa y coordinación institucional.

«Después de años sin nuevas promociones de vivienda pública, queremos revertir esta tendencia y ofrecer soluciones reales a nuestros vecinos. Este Ayuntamiento está dispuesto a colaborar de forma leal y estrecha con el Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de la Vivienda para acelerar trámites necesarios», añadió De Vera.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Toñi Fernández, destacó la importancia de que esta iniciativa se materialice cuanto antes.

«Son muchas las familias que se acercan al Ayuntamiento buscando una oportunidad para acceder a una vivienda digna. Desde el área de Vivienda estamos comprometidos en trabajar junto al Gobierno de Canarias para que estas parcelas puedan transformarse en hogares asequibles para nuestros vecinos», explicó la edil. Además, añadió que «el acceso a la vivienda no puede seguir siendo un privilegio. Nuestro objetivo es garantizar que Puerto del Rosario sea un municipio donde nadie quede atrás por falta de oportunidades».

El escrito enviado por el Consistorio destaca que la iniciativa busca reforzar la igualdad de oportunidades, la estabilidad residencial y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario, constituyendo una política estratégica de cohesión social y de apoyo a las familias más vulnerables.

«Nuestro compromiso es claro: trabajar codo a codo con el Gobierno para garantizar que el derecho a la vivienda sea una realidad para todos los residentes del municipio», concluyó el regidor capitalino, David de Vera.