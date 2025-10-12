El Cabildo de Fuerteventura culpa a AENA del estado de abandono del aeropuerto insular
La presidenta Lola García vuelve a reiterar que se mejore la imagen, el funcionamiento y la seguridad en la principal puerta de entrada a la isla
La imagen de Fuerteventura como puerta de entrada, la seguridad operativa y la dignidad del servicio público está en juego. El abandono del aeropuerto insular sigue despertando indignación de las instituciones majoreras.
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha elevado nuevamente la voz ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, reclamando atención urgente a las deficiencias que afectan al Aeropuerto de Fuerteventura. En un escrito dirigido al ministro Óscar Puente, García denuncia el abandono visible de las zonas ajardinadas y comunes del recinto, que ofrecen una imagen deteriorada a residentes y visitantes.
«Es la primera impresión que recibe quien llega a la isla, y no podemos permitir que sea de abandono», señala la presidenta, recordando que el Cabildo ya aprobó una moción exigiendo la reposición del servicio de jardinería, «sin que hasta ahora se haya dado una respuesta efectiva».
Pero la preocupación va más allá de lo visual. García alerta sobre la situación crítica en la torre de control, donde la empresa adjudicataria ha reconocido no poder cumplir con las condiciones laborales pactadas. «Esta inestabilidad compromete directamente la seguridad del servicio aéreo», lamenta la presidenta majorera.
Desde el Cabildo se insiste en que AENA y el Ministerio deben conocer la realidad del Aeropuerto y atender sus necesidades de manera urgente. La queja institucional se suma a las peticiones de colectivos ciudadanos que reclaman dignidad, seguridad y respeto para una infraestructura clave en la vida insular.
