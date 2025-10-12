El premio Alexis Ravelo recae este año en Raíz del Pueblo

La Feria del Libro de Fuerteventura concede este año el premio Alexis Ravelo a la Asociación Cultural Raíz del Pueblo.

Se trata de la tercera edición de este premio, que se otorga con el objetivo de visibilizar la trayectoria de las personas y colectivos de la Isla que trabajan por fomentar la cultura y la lectura, así como su implicación con la Feria del Libro. El premio se entregará en la tarde del viernes, 24 de octubre, dentro de la programación de la feria.

El citado evento cultural se celebrará del 23 al 26 de octubre, organizada por el Centro Bibliotecario Insular, dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo majorero, y con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.

Con este premio, explican la presidenta insular, Lola García, y el consejero de Cultura, Rayco León, se reconoce el trabajo que desempeña el colectivo por preservar la cultura en Fuerteventura. «Además, la Asociación Cultural Raíz del Pueblo es impulsora de la primera biblioteca del municipio y ha contribuido al fomento de las letras a través de su club de lectura, que siempre ha estado muy vinculado a la feria. Asimismo, ha comenzado a realizar sus propias publicaciones, contribuyendo a aumentar la bibliografía sobre la Isla», apuntan García y León.

En el año 1965, se dieron los primeros pasos para la creación de las bibliotecas del municipio de La Oliva. Ya en 1970, se abre al público la Agencia de Lectura de La Oliva, ubicándola en el teleclub, antecedente histórico de la actual Asociación Cultural Raíz del Pueblo.

Durante los primeros veinte años, el servicio de atención en la Biblioteca se prestó con personal voluntario. En los años posteriores, la Asociación ha gestionado los convenios con el Ayuntamiento para contar con personal contratado y con otras instituciones para mejorar instalaciones, mobiliario u otros servicios como salas de refuerzo educativo o sala de teatro.

La Biblioteca está integrada en la Red de Bibliotecas de Canarias y es el complemento esencial para la dinamización sociocultural que se potencia desde Raíz del Pueblo, un colectivo con un amplio historial en la dinamización cultural de La Oliva, pues con el transcurso de los años, han potenciado la lectura, reflexión, alcanzando hitos como la publicación de la Revista Tababaire, la presencia del Mogollón Intercultural, el club de lectura, la dinamización con lectores infantiles y juveniles, así como las publicaciones del proyecto.