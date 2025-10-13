Ana Belén regresa con “MÁS D ANA”: Fuerteventura será una de las paradas clave de su gira en 2025

Seis años después de su último tour oficial, Ana Belén vuelve a los escenarios con “MÁS D ANA”, una gira que promete ser uno de los acontecimientos musicales más importantes de 2025. La artista, una de las voces más reconocidas de la música en español, ha confirmado que recorrerá 19 ciudades del territorio nacional en un viaje emocional por su repertorio, que incluirá grandes éxitos y composiciones nuevas, algunas de ellas procedentes de su próximo álbum de estudio que verá la luz a comienzos del año.

Dentro de este esperado regreso, Fuerteventura ocupa un lugar destacado en el calendario. Ana Belén actuará en Puerto del Rosario el próximo 18 de octubre, en el marco del Festival Mar Abierto, una cita imprescindible en el calendario cultural de Canarias. El concierto se celebrará en el Palacio de Formación y Congresos, a las 20:00 horas, y las entradas ya están a la venta por 40 euros. Este evento supondrá una oportunidad única para el público majorero y de otras islas de reencontrarse con una artista que ha marcado generaciones y que vuelve con una propuesta renovada y muy personal.

Cartel del concierto de Ana Belén / La Provincia

El espectáculo “MÁS D ANA” contará con la dirección musical de David San José, músico y productor de confianza que ha sabido aportar una sonoridad actual sin perder la esencia de Ana Belén. En este tour, la cantante promete un recorrido por temas emblemáticos como Derroche, Contamíname o El hombre del piano, además de presentar canciones inéditas de su próximo disco, con el que busca seguir conectando con nuevas audiencias sin dejar de lado a su público fiel. La propuesta escénica será sobria pero intensa, cuidando cada detalle de la iluminación, el sonido y la puesta en escena para crear una atmósfera íntima y potente a la vez.

La cita del 18 de octubre en Fuerteventura cobra especial relevancia porque representa el único concierto confirmado hasta el momento en esta isla dentro de la gira, consolidando al Festival Mar Abierto como una plataforma fundamental para la difusión de la música en directo en Canarias. El evento no solo atraerá a residentes de Puerto del Rosario, sino también a fans procedentes de otras islas, convirtiéndolo en un punto de encuentro cultural de alto nivel.