Premio al compromiso majorero

El Auditorio del Palacio de Formación y Congresos se vistió de gala para acoger uno de los eventos más esperados del año: la entrega de los Premios Onda Fuerteventura 2025. Más de 1.200 personas llenaron el recinto en una velada que volvió a demostrar el poder de convocatoria de la emisora majorera convertida a través de sus once añosde vida en un referente de la sociedad insular.

El presidente del Grupo Galfuer, Raúl Souto, abrió la ceremonia con palabras de agradecimiento a los asistentes y un reconocimiento al equipo humano que lidera la directora Nuria González, alma de una empresa que ha sabido conectar con el pulso de la isla.

La aerolínea canaria Binter fue galardonada con el premio Turismo que recogió Miguel Ángel Suárez, director de Marketing y Comunicación, de manos de la consejera insular de Turismo, Marlene Figueroa y responsables de Cajasiete.

Los otros premiados fueron: Bodegas Conatvs y el chef del Restaurante Casa Marcos, Daniel Fajardo (Premio Gastronomía); Carla Fránquiz (Emprendedora); Orlando Cabrera (Innovación) Álvaro Moro (Cultura), CB Los Toscones (Deportes); Manuel Morgade y Gerardo Jorge (Comunicación), Federación insular de Bola Canaria (Deporte Autóctono), Luis Rodríguez (Empresario) y Centro de Mayores de Pájara (Social).

Uno de los momentos más conmovedores fue el homenaje al Grupo 43 del Ejército del Aire, unidad especializada en la extinción de incendios forestales. Las imágenes proyectadas mostraron la dureza de los operativos en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Recogieron el galardón el teniente coronel Pablo Aguirre y el comandante Alberto Navarro.

El rescatador del helicóptero del GES, Diego Sánchez, ya jubilado, también fue condecorado por sus más de 20 años de servicio y más de 4.000 horas de vuelo.

Majorero del Año

El broche de oro lo puso el reconocimiento al jefe de la Policía Local de Puerto del Rosario, Pedro Gordillo, elegido Majorero del Año por su trayectoria profesional y su compromiso con la comunidad. El momento más emotivo de la velada llegó cuando sus hijos Alba y Pedro, y su nieto Gael, subieron al escenario para entergarle el galardón.