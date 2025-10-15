El Gobierno destina 11 millones para 90 plazas de mayores en Gran Tarajal

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias financiará con 11.130.846,16 euros la construcción del centro para personas mayores en Gran Tarajal, municipio de Tuineje, que contará con 60 nuevas plazas residenciales y 30 de estancia diurna, además de diversas reformas de mejora de la accesibilidad o climatización de diversos centros sociosanitarios de la isla.

La inversión de esta partida se enmarca dentro de la línea de Equipamientos para cuidados centrados en la persona del convenio suscrito por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro el eje Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, cuyo destino es la creación de nuevas plazas y la ampliación de la dotación de recursos de atención de la red de centros sociosanitarios.

«Aunque nuestro objetivo es facilitar que las personas mayores puedan permanecer y envejecer en su hogar, en su entorno familiar, somos conscientes de la necesidad de crear nuevas plazas sociosanitarias residenciales que palíen el déficit actual en esta materia, así como adaptar las ya existentes en centros día a la nueva normativa», destacó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado.

Tres bloques

El inmueble de la futura infraestructura sociosanitaria estará compuesto por tres bloques, el primero de ellos situado más cerca de la calle por donde se produce el acceso principal, que estará destinado a Centro de día y administración. El bloque sur tendrá los servicios comunes y parte de las unidades convivenciales, y el último bloque norte estará destinado a las unidades convivenciales. La conexión entre los bloques se realizará a través de corredores interiores y se generan varios espacios exteriores destinados a uso y disfrute de las personas usuarias.

La nueva residencia contará con 52 habitaciones individuales y diez habitaciones dobles, distribuidas en diferentes unidades convivenciales. Además del uso residencial habrá un centro de atención diurna, una zona de administración, una zona asistencial y unos servicios comunes, como talleres, gimnasio/fisioterapia, entre otros. Como servicios generales del edificio figuran cocina, lavandería, instalaciones, almacenes, túmulo, zona de personal y garaje.

De acuerdo con la adenda al convenio firmado por el Gobierno canario el Cabildo de Fuerteventura publicada ayer en el BOC, se concederá una subvención directa que permitirá las reformas de mejora de la accesibilidad de la Residencia de Mayores y Centro de día en Puerto del Rosario, que cuenta con 97 plazas residenciales y 30 de estancia diurna y que tendrá una subvención de 14.850 euros.

El mismo documento recoge la mejora de la accesibilidad del Centro de día de Josefina Plá con 30 plazas diurnas para la que se contempla una subvención de 3.675 euros; así como la mejora de la climatización en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Gran Tarajal con 20 plazas no residenciales para el sector de la discapacidad, que recibe 6.865 euros; y también las obras de adaptación y accesibilidad de zonas interiores de la Residencia Insular de Discapacidad Psíquica con 30 plazas residenciales y 15 de centro de día, entre otras intervenciones.