NC-BC celebra las Jornadas Abiertas de Educación Inclusiva en Fuerteventura
Familias, docentes y expertos se citan en Puerto del Rosario, este sábado, 18 de octubre, para construir una educación sin exclusión
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) celebrará este sábado, 18 de octubre, las Jornadas Abiertas de Educación Inclusiva en Fuerteventura. Familias, docentes y expertos se citan en Puerto del Rosario para construir una educación sin exclusión en Canarias. Un espacio de encuentro abierto, gratuito y participativo para repensar la inclusión educativa en el Archipiélago.
En coincidencia con la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva y la Federación Insular Majorera de Madres, Padres y Alumnado de Fuerteventura (Fimapa), NC-BC insiste en que es necesario dar un salto cualitativo en materia de educación inclusiva. Pasar de la sensibilización a la acción, con respuestas firmes, solventes e inmediatas para terminar con los episodios de exclusión que hacen sufrir a los menores y a sus familias.
Las jornadas, promovidas conjuntamente por la plataforma, Fimapa y Nueva Canarias, se celebrarán en el hotel El Mirador, en la carretera Playa Blanca de Puerto del Rosario. El encuentro, abierto, gratuito y participativo, está dirigido a familias, docentes y especialistas, con el propósito de seguir avanzando hacia una escuela verdaderamente inclusiva en Canarias.
