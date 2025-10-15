San Juan de Dios gestionará la residencia insular de salud mental

La Mesa de Contratación del Cabildo de Fuerteventura decidió ayer la aprobación provisional para adjudicar la gestión de la Residencia insular de Salud Mental a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios por un importe de 8.640.527 euros y una duración de cuatro años. Este recurso especializado contará con más de 44 profesionales y se verá incrementado con varios profesionales provenientes del Servicio Canario de la Salud. La previsión es que entre en funcionamiento antes de final de año.

El nuevo centro sociosanitario contará con 20 plazas, previéndose una modificación a 30, más las unidades del programa de respiro familiar y atención residencial de emergencia. Contará con 20 plazas, previéndose una modificación a 30, más las unidades del programa de respiro familiar y atención residencial de emergencia.

Por su parte, los Centros de Día de Rehabilitación Psicosocial en Gran Tarajal y Puerto del Rosario, contarán con veinte plazas cada uno. A esto se le suman 14 plazas del Servicio de Promoción de Autonomía Personal (SPAP) en régimen domiciliario, así como los programas de alojamiento tutelado con cinco plazas, dos en pensión, y tres en vivienda tutelada.

El consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso, señaló que «la puesta en marcha de este recurso sociosanitario viene a dar respuesta a una demanda histórica de la Asociación Majorera para la Salud Mental (Asomasamen) y las familias que están luchando por mejorar la calidad de vida de las personas que padecen algún tipo de enfermedad relacionada con la salud mental». Además, añadió que «es sin duda una apuesta decidida del grupo de Gobierno del Cabildo, poniendo especial atención a las personas que necesitan una atención muy especial».

En opinión de Alonso, la Residencia Insular de Salud Mental, prestará unos servicios de primera calidad y con una cartera de servicios que incluye todas las prestaciones necesarias para su funcionamiento.

Inmueble

El anhelado centro sociosanitario se ha edificado sobre una parcela de unos 4.000 metros cuadrados ubicada en la calle Aragón, en Puerto del Rosario, donde se alza el nuevo edificio proyectado para personas dependientes, compuesto por una planta sobre rasante y un sótano que albergará un aparcamiento y distintos servicios. La planta baja estará destinada a zonas comunes, administración y despachos, psiquiatría y enfermería, cocina y comedor, así como una unidad habitacional dividida en varios módulos de entre 6 y 7 habitaciones con talleres independientes.