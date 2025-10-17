El antiguo hotel Los Gorriones se convierte en un resort de lujo

Meliá Hotels International y Banca March han reconvertido el antiguo hotel Los Gorriones tras una inversión de 30 millones, en el nuevo Paradisus Fuerteventura. Además, el establecimiento hotelero eleva su categoría a cinco estrellas. A pesar que el hotel se encuentra abierto al público desde el pasado mes de agosto, no sería hasta este jueves cuando se produjo la inauguración oficial en transcurso de un evento en el que se contó con presencia institucional y celebrities de la talla de Ariadne Artiles y Helen Lindes.

El citado proyecto turístico es parte de la colaboración firmada hace dos años por Meliá Hotels International y Banca March para desarrollar proyectos conjuntos en el sector hotelero que, como Paradisus Fuerteventura, puedan crear valor compartido para los inversores y para los destinos de manera responsable.

Paradisus Fuerteventura supone para los clientes una propuesta de bienestar y lujo experiencial todo incluido inspirado por el entorno natural único de la isla, Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Gracias a su enclave privilegiado en la playa de Sotavento, los clientes podrán disfrutar del fenómeno único de la laguna que crea condiciones ideales para prácticas acuáticas deportivas como windsurf y kitesurf, de la mano del centro René Egli by Meliá.

Con esta apertura, Paradisus Fuerteventura se convierte en la primera opción de lujo en la isla y en el tercer hotel de la marca en las Canarias, posicionando la región como el lugar perfecto para conectar con uno mismo y el propio destino con sus establecimientos Paradisus Salinas Lanzarote y Paradisus Gran Canarias, al margen de Paradisus Fuerteventura, que buscan ofrecer no solo una estancia, sino una experiencia transformadora.

Invitados del mundo de la moda, la cultura y la comunicación. Entre los asistentes al evento de inauguración del hotel Paradisus Fuerteventura destacó la presencia de modelos de la talla de Ariadne Artiles, Helen Lindes, así como personalidades de la actualidad como Eugenia Osborne, Esther Acebo, Emily Turney y Daniel Castilla, entre otros, quienes disfrutaron de una experiencia inmersiva bajo el cielo estrellado de Fuerteventura. / La Provincia

El hotel cuenta con cuatro piscinas, entre ellas una de agua salada, rodeadas de jardines. Los huéspedes podrán alojarse en una de las 363 habitaciones del hotel en las que se incluyen cómodas suites con vistas a la naturaleza o al océano, decoradas con arte regional y detalles hechos a mano, creando una atmósfera relajante y acogedora.

El resort ofrece también una amplia propuesta de experiencias, desde deportes acuáticos como windsurf y kitesurf de la mano del centro René Egli by Meliá, hasta rituales de bienestar, talleres de artesanía y conciertos al atardecer. También la gastronomía de primer nivel está presente con MAHOS, el restaurante insignia del hotel.

La velada de inauguración fue conducida por los representantes de Banca March, co-propietaria del hotel junto con clientes de la entidad, encabezados por su consejero delegado Jose Luis Acea, y Meliá Hotels International con su presidente y CEO Gabriel Escarrer al frente, así como un importante elenco de autoridades.

Como declaró Jose Luis Acea, CEO de Banca March, «para nosotros, participar en un proyecto como Paradisus Fuerteventura es una oportunidad de contribuir al crecimiento sostenible de la isla, poniendo en valor su riqueza natural, cultural y humana». Además, añadió que «esta colaboración con Meliá Hotels International refleja nuestra visión de largo plazo y nuestro compromiso con la inversión responsable, generadora de valor para el territorio y para las personas que lo habitan, además de contribuir al prestigio del sector turístico español».

Por su parte, el Presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, afirmó que «con la apertura de Paradisus Fuerteventura reforzamos nuestra firme apuesta por las Islas Canarias como un destino clave para el turismo de calidad y sostenible». También agregó que «este nuevo hotel representa la evolución del concepto ‘todo incluido’, elevándolo a una experiencia transformadora que conecta profundamente con el entorno y la cultura local. Estamos muy satisfechos de nuestra alianza con Banca March, un partner de la máxima confianza, con el que compartimos importantes valores y una visión del turismo del futuro».