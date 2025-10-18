Muerdo ofrecerá un concierto gratuito en la Feria del Libro de Fuerteventura 2025
El cantautor murciano actuará el 24 de octubre en la Plaza del Palacio de Congresos de Puerto del Rosario como parte de la celebración del 35 aniversario del evento cultural
El cantautor murciano Muerdo actuará el próximo viernes 24 de octubre a las 22:00 horas en un concierto gratuito al aire libre en la Plaza del Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario, como parte de las celebraciones del 35 aniversario de la Feria del Libro de Fuerteventura.
Este evento musical se presenta como uno de los grandes atractivos de la edición 2025 de la feria, que se celebra entre el 23 y el 26 de octubre, y que este año consolida su posición como uno de los encuentros culturales más relevantes del archipiélago canario.
Un artista con alma urbana y raíz latinoamericana
Muerdo, nombre artístico de Pascual Cantero, es conocido por su estilo único que mezcla ritmos latinos, rumba, reggae y sonidos urbanos, acompañados de una lírica poética, crítica y profundamente emocional. Con más de 500.000 oyentes mensuales en Spotify, ha logrado una conexión especial con el público tanto en España como en América Latina.
Su música es un cruce de caminos entre lo popular y lo contemporáneo, con influencias del folklore latinoamericano, el hip hop y la canción de autor. En sus letras destacan temas como el compromiso social, la introspección y la espiritualidad.
