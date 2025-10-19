El alma de Lobos

Hay pruebas que se nadan con el cuerpo, pero se finalizan con el alma. La travesía entre Lobos y Fuerteventura es una de esas épicas contiendas marinas que siempre sorprenden. A las faldas del islote volcánico empieza el desafío por cruzar un brazo de mar que une dos partes de un todo.

Los 300 nadadores de esta edición se alinean en silencio en una mezcla de nervios, respeto y expectación que sólo el océano infinito sabe provocar. El sonido de la bocina rompe el aire y se recrudece la tensión para dar la salida a una odisea única donde se fusionan deporte y pasión.

La brazada multicolor arranca en busca de la gloria. Cada cual la suya propia: un reto, un deseo, una meta o el siempre emotivo recuerdo por los ausentes (Carol, Guillermo, José, Raúl...). Este año se suma la solidaridad porque los fondos recaudados en la prueba van destinados a la Asociación Española contra el Cáncer a iniciativa del Club Deportivo Herbania, organizadora de la competición.

Travesía entre Lobos y Fuerteventura / La Provincia

La explosión de adrenalina llega con los primeros metros, cuando la espuma salpica el rostro y el corazón late más rápido si cabe. El agua está viva, muy viva, y cada nadador sella un pacto en silencio con ella. El objetivo inmediato es avanzar sin desafiarla, respetarla sin rendirse. Porque en el mar no hay líneas que guíen ni corcheras donde agarrarse. Sólo horizonte, corrientes (pocas en esta edición) y la certeza de que estás entrando en un territorio que jamás se conquista.

Cuando estás en aguas abiertas descubres algo que la dulce piscina nunca te enseña: el mar no se vence. No importa cuánto entrenes, siempre habrá corrientes que te retan, olas u otros nadadores que te frenan y distancias que parecen interminables. Ahí entiendes que nadar tiene mucho de físico y más de psicológico. Es en esos momentos, cuando la motivación, la seguridad y la necesidad de confianza se multiplican a cada metro.

El mar, en definitiva, no es un vil enemigo que se pueda batir, sino un maestro que te doblega hasta que aprendes a escucharlo con humildad. Cada nadada te recuerda que en el medio acuoso no manda tu ego y se confirma que en la marejada hay que saber diversificarse, orientarse y lograr la cadencia de nado más acorde.

Quien nada en el océano lo sabe de sobra y comprende que el mar siempre termina mostrándote más de ti mismo que de él. Una lección que es adictiva y despierta todos los sentidos.

La vida sigue en +

Entre todos los que se lanzaron al agua en esta edición, hubo una historia que brilló por encima de las olas. Eduardo Martínez, parapléjico tras un aciago accidente en bicicleta hace casi una década y fundador de 'La vida sigue en +', surcó las aguas acompañado por su inseparable amigo (ex olímpico) y fisioterapeuta Jordi Ulibarri (Fisiomet), demostrando que las fronteras están más en la mente que en el cuerpo. Juntos, entre risas, esfuerzo y algunos silencios, que a veces dicen más que mil palabras, nos recuerdan a todos que el espíritu de esta travesía no se mide en tiempos, sino en corazones que se niegan a rendirse. Su ejemplo fue una muestra de compañerismo y de entrega flotando entre la espuma. Cuando se nada con alma, ese coraje se convierte en un espejo de vida.

Travesía entre Lobos y Fuerteventura / La Provincia

La llegada a Fuerteventura no es solo el final de una prueba. Es una comunión entre el cansancio y la felicidad efímera. Tocar tierra después del kilometraje es el regalo. Las manos se alzan y el público arenga, pero lo que queda grabado no es el aplauso ni la meta. Es ese instante en el que miras atrás en silencio, hacia la inmensidad que acabas de cruzar, con alma y corazón, y entiendes que no hay mar que no merezca ser soñado, ni travesía que no te transforme para siempre. Hasta la próxima.