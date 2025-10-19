Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un nuevo avistamiento de dron en el aeropuerto de Fuerteventura obliga a desviar un vuelo de Ryanair

El incidente se suma a otro ocurrido la semana pasada y reaviva la preocupación por la seguridad aérea en la isla

Fotomontaje de un dron y el aeropuerto de Fuerteventura.

Fotomontaje de un dron y el aeropuerto de Fuerteventura. / E. D. / L. P.

La Provincia

La Provincia

Puerto del Rosario

La seguridad aérea en Canarias vuelve a estar en el centro del debate tras un nuevo incidente con un dron detectado este domingo 19 de octubre en las inmediaciones del Aeropuerto de Fuerteventura, que obligó a desviar un vuelo de Ryanair procedente de Santiago de Compostela hacia Tenerife Sur.

Segundo incidente con drones en menos de una semana

Según informaron los Controladores Aéreos a través de sus redes sociales, la tripulación del vuelo decidió modificar la ruta como medida de precaución ante la notificación de presencia del dron cerca del recinto aeroportuario. Este nuevo suceso ocurre apenas una semana después de otro episodio similar ocurrido el pasado 14 de octubre, también en Fuerteventura.

Noticias relacionadas y más

En aquella ocasión, el dron fue avistado a menos de un kilómetro del aeropuerto, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas entre las 07:00 y las 08:10 horas, afectando a unos 600 pasajeros. La acción derivó en el desvío de dos vuelos y retrasos en otros cuatro, según confirmaron fuentes de AENA. La Guardia Civil localizó posteriormente al piloto del dron, quien fue sancionado por operar sin autorización en un espacio aéreo restringido.

