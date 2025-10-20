Tres de cuatro habitantes de la isla no nacieron en Fuerteventura

Fuerteventura vive una auténtica transformación humana sin precedentes. Tres de cada cuatro personas que hoy transitan por sus calles no nacieron en la isla, y casi cuatro de cada diez proceden de otros países. Esta realidad late con fuerza en pueblos, barrios, escuelas, centros de salud, espacios y transporte público, donde la diversidad se convierte en paisaje cotidiano. Pero también exige respuestas políticas y colectivas. En apenas veinticinco años, Fuerteventura sufre un fenómeno demográfico que no solo responde al crecimiento económico y turístico, sino también a dinámicas migratorias que han transformado profundamente el tejido social. Un dato aterrador lo confirma: más del 70 % de la población no nació en la isla.

Esta situación demográfica ha generado que el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Acción Social y Participación Ciudadana, celebre mañana una nueva sesión del seminario ‘Fuerteventura Protagonista’ en colaboración con la Fundación Universidad de La Laguna y los ayuntamientos majoreros. El profesor emérito de Geografía Humana en la Universidad de La Laguna y experto en dinámicas de población, José-León García Rodríguez, será el encargado de realizar online la citada formación de 17.00 a 19.00 con el objetivo de proporcionar conocimientos clave sobre la población y su aplicación práctica en contextos comunitarios.

Fuerteventura, con cerca de 130.000 habitantes, destaca dentro del entorno canario por la intensidad de su transformación demográfica, con un modelo de crecimiento impulsado por la migración internacional y la integración de nuevos residentes, lo que también plantea retos en materia de servicios públicos, cohesión social y planificación territorial.

Los seminarios ‘Fuerteventura Protagonista’ pretenden aportar claves, estrategias e instrumentos «para que el reto demográfico, los retos sociodemográficos, solo se podrán enfrentar desde la imprescindible involucración del conjunto social, convenientemente preparado y motivado, desde la implicación del mayor número de personas posible, sobre todo en territorios que han experimentado cambios de la magnitud que muestra Fuerteventura en los últimos años», apuntan fuentes cabildicias. Además, agregan que «esto requiere orientar bien los esfuerzos y confiar en los procesos que se han abierto recientemente, animando a todos y a todas las majoreras a que sean conscientes de la nueva realidad insular y su relevante papel en el empeño de hacer una isla habitable y conformar una sociedad capaz».