La restauración del vertedero de Matas Blancas acaba en diciembre

El Gobierno de Canarias ha iniciado las obras de clausura, sellado y restauración del vertedero de residuos inertes de Matas Blancas, en Pájara, según informa en un comunicado recogido por Efe. El proyecto, con un importe de adjudicación de 1.062.444,95 euros y una ejecución de tres meses, se puso en marcha oficialmente el 30 de septiembre, tras la firma del acta de replanteo, y está previsto que concluya el 30 de diciembre de 2025.

El vertedero de Matas Blancas es uno de los más extensos de Canarias y su superficie alcanza 246.553 metros cuadrados, el equivalente a 35 campos de fútbol, distribuidos en cuatro zonas de actuación y cuatro taludes, con diferentes tipos de intervención según las características del terreno.

Al acto de inicio de los trabajos han asistido el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, la directora ejecutiva de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), María Montserrat Ortega, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge.

El consejero Manuel Miranda subrayó que «la clausura de Matas Blancas representa un paso importante dentro de la estrategia de recuperación de vertederos de Canarias, que persigue restaurar espacios degradados, corregir impactos históricos y devolver a la naturaleza zonas afectadas durante décadas».

Por su parte, la directora ejecutiva de la ACPMN, María Montserrat Ortega, precisó que la previsión es que, cuando finalice 2025, solo queden por recuperar 15 de los 47 vertederos iniciales. «Estos 47 depósitos, una vez restaurados, permitirán la recuperación de 216.000 hectáreas, el equivalente a 288 campos de fútbol», señaló.

Lola García destacó que, dentro de la estrategia por la preservación del territorio y el paisaje, es «fundamental la coordinación de las administraciones locales con el Gobierno de Canarias y, en este caso, con la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, a quienes agradecemos que cumplan con esta hoja de ruta tan importante para restaurar el entorno de Matas Blancas».

«Las obras de sellado de la celda 4 del Complejo Ambiental de Zurita están prácticamente finalizadas, con una inversión de 3,2 millones con fondos propios del Cabildo, y seguimos trabajando en mejorar la maquinaria y las plantas de transferencia, para seguir caminando hacia la economía circular en Fuerteventura», añadió.

Pájara, Alejandro Jorge, valoró la intervención como «una oportunidad para devolver a Matas Blancas su valor natural y paisajístico, tras muchos años de degradación». Y destacó que el proyecto «beneficiará directamente a los vecinos y al conjunto del municipio, porque mejora la calidad ambiental, recupera una zona muy visible del sur de la Isla y refuerza el atractivo natural de Pájara».

El vertedero se encuentra en suelo rústico común y de protección de cauces, dentro del barranco de Fuente Nueva, un cauce con actividad hidráulica.