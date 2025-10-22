El PP de Fuerteventura urge al Gobierno de Canarias a que amplíe el puerto de Corralejo

El Partido Popular (PP) en Fuerteventura ha pedido al consejero regional de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, que su departamento afronte cuanto antes la ampliación del puerto de Corralejo para que cuente con instalaciones propias del siglo XXI, como tiene el de Playa Blanca, en Lanzarote. También expresó la misma petición el portavoz popular en La Oliva, José Vicente Calero, quien critica la apatía del grupo de gobierno municipal sobre este asunto.

Mientras que el puerto de Playa Blanca, al sur de Lanzarote, cuenta con instalaciones amplias y propias del siglo XXI, el del norte de Fuerteventura continúa sufriendo la obsolescencia, con dársenas saturadas que dan respuesta con dificultad a la demanda de las navieras que operan en el puerto y a las necesidades de los pasajeros que diariamente se mueven por sus instalaciones, informa Efe.

Así lo ha expresado el diputado regional del Partido Popular por Fuerteventura, Fernando Enseñat, quien ha criticado que el Gobierno canario «sigue aún debatiéndose en cómo debe la ampliación» del de Corralejo, que «continúa perdiendo oportunidades».

Así se lo trasladó al consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, durante la última comisión parlamentaria, a quien pidió que «sea valiente y afronte la ejecución del proyecto de ampliación del puerto de Corralejo», porque ello supondrá «generar oportunidades de empleo hoy y en el futuro para todos los vecinos del municipio de La Oliva».

Por su parte, el portavoz del PP en La Oliva, José Vicente Calero, cree que los vecinos desconocen por completo cuál es el posicionamiento del grupo de gobierno ante el proyecto de ampliación del puerto de Corralejo. «No sabemos si están a favor o en contra, si prefieren impulsar un nuevo proyecto o si han trasladado al Gobierno canario alguna modificación y mantienen completo silencio en este asunto y, ante las preguntas que hemos hecho en sesión plenaria, nunca han manifestado la opinión del grupo de gobierno».

Calero ha recordado, además, que el puerto de Corralejo sigue siendo el de más tránsito de pasajeros de Canarias y más rentable de la red de Puertos Canarios.

A pesar de ello, cuenta con unos servicios deficientes que sufren el abandono del Gobierno: desde problemas en el atraque hasta una cafetería cerrada que no puede atender a los cientos de turistas que se desplazan por vía marítima, además de varios desperfectos.

A su juicio, «el parcheo que quiere hacer Puertos Canarios con esa licitación que ha sacado por debajo del millón de euros para cubrir deficiencias como el arreglo de las luminarias o el vallado es una cantidad insuficiente dada todas las necesidades que actualmente tiene el puerto».

El portavoz municipal ha asegurado que, «no solo por ser uno de los puertos más rentables, sino por tener el elevado tránsito de pasajeros que existe en la actualidad, Puertos Canarios debería dedicarle más empeño a la mejora del muelle de Corralejo».

«No en vano, se trata de la puerta de entrada por mar a La Oliva, municipio turístico que no se puede permitir que la imagen que proyecta a los turistas que llegan a la isla por esta vía sea la de abandono», sentenció al respecto José Vicente Calero.