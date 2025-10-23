Cuando el cuidado empieza por escuchar: Fuerteventura apuesta por una sanidad más humana

Una treintena de profesionales del Área de Salud de Fuerteventura han participado en una formación centrada en la humanización del sistema sanitario, desarrollada los días jueves y viernes de la pasada semana en el Centro de Salud Puerto II. Esta iniciativa fue organizada por el Servicio de Humanización de la Atención Sanitaria de la Dirección General del Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de la Salud (SCS), en coordinación con la Comisión de Humanización de la Gerencia de Servicios Sanitarios de la isla.

La acción formativa se enmarca en la Estrategia de Atención Centrada en la Persona 2025-2029, que persigue consolidar un modelo asistencial más cercano, respetuoso y orientado a las necesidades emocionales, sociales y clínicas de los pacientes. La propuesta pone a la persona en el centro del sistema, apostando por un enfoque más humano en todos los niveles de la atención sanitaria.

Formación para una atención más empática

El curso fue impartido por Julio Zarco Rodríguez, director gerente del Hospital Universitario Niño Jesús y presidente de la Fundación Humans, entidad referente a nivel nacional en la promoción de modelos asistenciales humanizados. Durante las sesiones, Zarco proporcionó conocimientos y recursos para aplicar la humanización como un componente medible y operativo en la práctica clínica diaria.

Entre los contenidos trabajados se incluyeron la incorporación del paradigma humanista en la relación profesional-paciente, el refuerzo del compromiso terapéutico, y el desarrollo de habilidades comunicativas basadas en la empatía, la escucha activa y el respeto a la dignidad de las personas.

Liderazgo afectivo y comunicación en situaciones complejas

Además, la formación abordó estrategias de liderazgo afectivo y participativo, con el fin de promover entornos de trabajo colaborativos y organizaciones sanitarias centradas en las personas.

También se profundizó en el papel del lenguaje verbal y no verbal, la comunicación de situaciones delicadas como la transmisión de malas noticias, y la importancia de fomentar culturas organizativas que prioricen la sensibilidad y el respeto en el trato.

El curso se desarrolló con el respaldo de Novo Nordisk, empresa colaboradora en esta acción formativa. Los contenidos incluyeron también el análisis del liderazgo transformacional como herramienta clave para avanzar hacia un modelo sanitario más humano y eficiente.

Formación de ACP en Fuerteventura / LP/DLP

Un modelo asistencial

Tanto el Servicio Canario de la Salud como la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura reafirman su compromiso con un modelo asistencial más humano, cercano y respetuoso, donde cada interacción entre profesionales y pacientes contribuya a mejorar la experiencia asistencial y el bienestar colectivo.

La iniciativa reconoce a los profesionales como agentes esenciales en la transformación del sistema sanitario, capaces de liderar el cambio hacia una atención centrada en valores como la dignidad, la escucha activa y el acompañamiento integral.

Este curso representa un paso más en la consolidación de una sanidad pública orientada al cuidado desde una perspectiva integral, en la que se valoran tanto los aspectos clínicos como los emocionales del proceso de atención.