Zurita mejorará el reciclaje y compost de los residuos

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha encargado a la empresa pública Tragsa la ejecución de las obras para la puesta en marcha de la planta de compostaje y la planta de clasificación del Complejo Ambiental de Zurita, en Puerto del Rosario. El presupuesto destinado para estas obras será de 17 millones y las obras se ejecutarán durante los próximos tres años y deben culminarse en 2027.

El consejero del área, Mariano Hernández Zapata, destacó que esta acción “marca un antes y un después en la gestión de residuos de Fuerteventura”, y supone “cumplir con un compromiso prioritario de este Gobierno: garantizar una infraestructura esencial, eficiente y sostenible que la Isla llevaba años reclamando”.

Las actuaciones permitirán poner en marcha, por un lado, la planta de clasificación, que separará y valorizará los residuos reciclables, que no se separan en origen, y por otro la planta de compostaje, que transformará la fracción orgánica en compost utilizable para fines agrícolas, forestales y paisajísticos.

Estas infraestructuras permitirán reducir los vertidos en celda hasta un 10% y mejorar notablemente la capacidad de recuperación de materiales reciclables.

Pero desde la Consejería se resalta que la labor del Cabildo debe centrarse en conseguir mejores tasas de separación de residuos en origen, y para ello ofrece apoyo técnico, tanto para los ayuntamientos como para el Cabildo de Fuerteventura.

Zapata subrayó que “desde el Gobierno hemos trabajado intensamente para garantizar esta inversión y resolver definitivamente un asunto que llevaba demasiado tiempo pendiente. Ahora, con este importante paso, las obras se inician con plenas garantías de financiación y ejecución”.

Obras indispensables

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, celebró que las obras de la planta de clasificación y compostaje del Complejo Ambiental de Zurita vayan por fin a iniciarse, una vez formalizado el encargo a Tragsa por el Gobierno regional.

Este encargo ha sido formalizado, «por lo que podrán retomarse unas obras que dependen de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, y que estaban paralizadas. Unas instalaciones que son indispensables para la modernización de Zurita y la mejora del tratamiento de los residuos en Fuerteventura», explicó la presidenta insular.

El consejero insular de Residuos, Enrique Pérez, recuerda que «desde la Corporación insular reiteramos, en numerosas ocasiones, a la Consejería de Transición Ecológica del ejecutivo autonómico la importancia de proseguir unas obras que van a permitir incrementar el porcentaje de residuos que se reciclan en Fuerteventura».

De esta manera, la gestión de residuos se adapta a la normativa vigente y cumplirá con los objetivos marcados desde el Plan Insular de Residuos.

Según Pérez, «esta nueva planta va a permitir separar los residuos que actualmente van a celda en un 20-30%, lo que sumado a una cada vez mayor concienciación, evitará verter el 50% de los residuos que van al vertedero». n