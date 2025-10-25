Educación
El CIFP Majada Marcial lleva el proyecto ‘Higía’ al alumnado de Avilés
El centro majorero, uno vallisoletano y uno asturiano participan en la creación de robots
M. R. P.
El proyecto Higía, Robot Social se presentó ayer en el CIFP Avilés (Asturias), una iniciativa pionera de robótica orientada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y dependientes. Este proyecto une a tres centros educativos de formación profesional: CIFP Majada Marcial, CIFP Avilés y CIFP Safa Tech de Valladolid, para la construcción de robots sociales avanzados, diseñados por la empresa Ofinnova, para asistir, acompañar y ofrecer estimulación cognitiva a personas mayores o con discapacidad.
En Fuerteventura el proyecto lo lidera el CIFP Majada Marcial con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura para llevarlo a los centros sociosanitarios de atención a la discapacidad y personas mayores dependientes del Cabildo. El alumnado del Majada Marcial asume el diseño mecánico, ensamblaje y calibración y los centros de Valladolid y Avilés se encargan del software, la interfaz gráfica y la integración electrónica. Los robots contarán con tecnología de interacción natural, capaz de reconocer rostros, responder a comandos de voz y mantener conversaciones.
En el acto, el consejero de Acción Social, Víctor Alonso, destacó la importancia de la colaboración interterritorial y educativa como motor de innovación tecnológica al servicio de las personas.
Alonso agradeció a quienes contribuyen con su conocimiento, experiencia y entusiasmo en la aplicación de la tecnología en el ámbito de los servicios sociales.
