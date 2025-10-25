Contrato público
El servicio de limpieza de Pájara se licita por 50 millones y una década
El pleno aprueba el plan municipal, que invertirá cinco millones al año para su realización v El gobierno local destaca que dará estabilidad laboral
M. R. P.
El Ayuntamiento de Pájara licita, por más de 50 millones de euros, el contrato del servicio de limpieza viaria y de dependencias municipales, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y asimilables. El contrato tendrá una duración de 10 años y una inversión anual de cinco millones.
Este contrato permitirá modernizar los servicios, mejorar las condiciones laborales del personal y renovar la flota y la maquinaria, adaptándolas a las necesidades actuales del municipio y a criterios de sostenibilidad. El concejal de Servicios Públicos, Salah Chehaib, señala que «con este contrato no solo mejora la imagen y la eficacia del municipio, sino que refuerza la estabilidad y las condiciones laborales de las personas que cada día contribuyen a mantener Pájara en las mejores condiciones».
El primer teniente de alcalde, Alexis Alonso, valora el trabajo realizado por los diferentes departamentos. «Hemos diseñado un pliego adaptado a las necesidades de nuestro municipio, con el objetivo de garantizar un servicio de limpieza de máxima calidad. Además, en este mismo pliego se contemplan las posibles recepciones de urbanizaciones, asegurando que todos los núcleos del municipio estén correctamente atendidos en materia de limpieza».
Un municipio más limpio
Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, celebra la aprobación del nuevo plan de limpieza y destaca que «damos un paso firme hacia un municipio más limpio. Este contrato refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad, la calidad de los servicios públicos y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas».
