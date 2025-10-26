Los recreos más saludables

Desde su puesta en marcha en el curso 1999-2000, Consulta Joven a ha sido un referente de prevención y promoción de la salud entre la población juvenil. En el curso 2024-2025 atendió a más de 1.650 estudiantes de diez institutos de educación secundaria (IES) y un centro integrado de formación profesional (CIFP) de Fuerteventura, ubicados en las Zonas Básicas de Salud de Jandía, Tuineje-Pájara, La Oliva y Puerto-Antigua-Betancuria.

Más de 970 alumnos participaron en esta consulta el curso pasado, a los que se suman otros 680 jóvenes que asistieron a actividades organizadas por el Día Mundial del VIH, celebrado cada 1 de diciembre en los centros colaboradores.

La Consulta Joven ofrece un espacio confidencial y accesible durante los recreos, donde el alumnado puede resolver dudas relacionadas con su salud y bienestar. Las consultas están atendidas por enfermeras de los centros de salud, junto a profesionales como trabajadores sociales o matronas, y están enfocadas en la prevención y el acompañamiento integral de los jóvenes. Entre los temas abordados se encuentran: hábitos de vida saludables, prevención de adicciones (con y sin sustancias), alimentación, ejercicio físico, reanimación cardiopulmonar, autopercepción y autoestima, entre otros.

La Consulta Joven se plantea, además, como objetivo prioritario la promoción de la sexualidad informada y protegida para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no planificados.

Asimismo, Consulta Joven ofrece asesoramiento a jóvenes y adolescentes sobre sus derechos a nivel de salud sexual y reproductiva, a la vez que les ofrece información sobre los métodos anticonceptivos y de su uso adecuado.

La iniciativa se coordina con los centros educativos a través de horarios preestablecidos, lo que permite ofrecer al alumnado un entorno seguro y de confianza donde recibir orientación por parte de personal sanitario cualificado.

Consultas en los recreos

Los jóvenes pueden acudir a la consulta joven a lo largo del curso lectivo, una vez por semana, durante los recreos en su respectivos centros.

Así, en la Zona Básica de Salud (ZBS) Península de Jandía, el alumnado del IES Jandía: viernes de 11.15 a 11.45 horas.

En la ZBS Tuineje/Pájara, en el IES Gran Tarajal: lunes de 11.15 a 11:45 horas y en el IES Vigán: martes de 11:15 a 11.55 horas. En la ZBS La Oliva, en l IES La Oliva: miércoles de 11.10 a 11.40 horas y en el IES Corralejo, los jueves desde las 10.45 a 11.15 horas.

En la ZBS Puerto/Antigua/Betancuria, el IES Puerto Cabras, los viernes de 11.15 a 11.45 horas. En el IES Puerto del Rosario, los jueves de 11.15 a 11.45 horas, en el IES Santo Tomás de Aquino, los jueves de 11.15 a 11.45 horas. En el CIFP Majada Marcial, los viernes de 11.15 a 11.45 horas. En el IES San Diego, los jueves de 11.15 a 1.:45 horas y en el IES Antigua, el horario es: lunes de 11.45 a 12.15 horas.

Los profesionales que participan en este servicio de prevención y difusión de la salud entre la población juvenil de Fuerteventura han realizado a lo largo de este cuarto de siglo diversas actividades y la celebración de efemérides relativas al ámbito de la sanidad. De esta forma, han organizado la celebración de días dedicados al sida o la puesta en marcha de talleres para difundir los hábitos saludables.