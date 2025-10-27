AF La Oliva: 55 años de identidad majorera

Nunca pensaron aquellos parranderos de La Oliva: Esteban Ramírez de León, Esteban Ramírez Suárez, Agustín Ramírez Suárez, o Vicente Fuentes Reyes, entre otros, algunos ya fallecidos, y varias parejas de bailadores como Antonio Bello y Ana Ramírez; Pepe González y Lala Carreño; Pedro Carreño y Ana R. Fleitas; Ramón Morales y Julia Ramírez; Manuel Fleitas y Dominga Suárez y Pedro Cabrera y Encarna Vera, algunos desaparecidos, que aquella iniciativa de principios de los años 70 se consolidara en el tiempo y, hoy, la Agrupación Folclórica de La Oliva se ha convertido en un referente no solo del folklore, sino de la cultura majorera.

Cuando se cumplen 55 años de su nacimiento han logrado a lo largo de estos años que la música se convierte en raíz, en compromiso con el folclore canario, en defensa de las tradiciones y en la creación de un legado que trasciende generaciones.

Fundada en 1970, esta agrupación musical ha sido pionera en la difusión del folclore majorero. En 1972, logró un hito histórico al convertirse en el primer grupo de la isla en grabar con la prestigiosa casa Columbia, inmortalizando temas como El Sorondongo majorero, La polca y la inolvidable Fúlgida Luna, obra que fusiona la lírica de Esteban Ramírez de León con la música del violinista Pedro el Ciego. Aquella melodía, que resonó en emisoras de radio y televisión, se convirtió en símbolo de identidad y emoción colectiva.

A lo largo de los años, estas piezas han sido reinterpretadas por solistas y agrupaciones de todo el Archipiélago, demostrando que el folclore no es estático, sino un barranco que se renueva sin perder su cauce.

«Fúlgida luna del mes de enero, dile a mi amada lo que sufrí, que no me olvide porque la quiero, que me perdone si la ofendí ...». Esta habanera que interpretó durante años Esteban Ramírez padre y ahora continúa con su hijo, fue el principal símbolo de la citada Agrupación Folclórica hasta el punto que con su añorada voz y estilo colocó al grupo musical como un referente del panorama folclórico del Archipiélago.

El historiador Pedro Carreño, uno de sus fundadores cuando era muy joven, señala que «hoy, tras más de medio siglo de avatares, la rondalla sigue en pie, liderada por su actual director, Esteban Ramírez, quien a su edad infunde a sus miembros la ilusión y el compromiso de mantener viva esta tradición. Su legado es un testimonio del poder del folclore para unir a los pueblos y transmitir su identidad cultural».

En opinión de Carreño, la Agrupación Folclórica de La Oliva, «no solo ha contribuido a preservar las melodías que ha interpretado históricamente, sino que también ha enriquecido el folclore canario con su talento y dedicación». Además, agrega que «su legado es un testimonio del poder del folclore para unir a los pueblos y transmitir su identidad cultural.

Un festival con alma

El pasado viernes 17 de octubre se celebró el XXVII Festival Folclórico Esteban Ramírez, en el marco de las fiestas del Rosario de La Oliva, y fue el escenario perfecto para conmemorar el mencionado aniversario. La plaza de la Iglesia se llenó de música, historia y gratitud, con la participación de agrupaciones de distintas islas que rindieron homenaje al legado majorero. Más que un evento, fue una declaración de futuro: el folclore sigue vivo, y su latido se escucha con fuerza en cada acorde, en cada voz que se alza para cantar la música de la tierra canaria.

En el marco del citado Festival, se produjo unos días antes un encuentro en la sede del colectivo Raíz del Pueblo, entre quienes fueron los primeros componentes y fundadores de la agrupación en el año 1970, manteniendo en el recuerdo a los que ya no están.

En la cita participaron Manuel Fleitas, Esteban Ramírez, Ana Fleitas, Tino Ramírez, Antonio Bello, Ana Ramírez, Pedro Carreño, Julia Ramírez y Encarna Vera, cuya edades sobrepasan los 70 años, y pudieron recordar grandes momentos, compartir anécdotas y vivencias de aquellos inicios de la andadura de esta agrupación folclórica.

Una de sus historias está vinculada a El Aaiún, cuando fueron invitados en el año 1972 a actuar en aquella tierra. En la actualidad, la Agrupación Folclórica La Oliva continúa en este algo más de medio siglo de vida su labor de difusión de la cultura majorera.