Hallan un ejemplar de cangrejo azul en Fuerteventura, una especie invasora procedente de América

Un ejemplar de cangrejo azul (Callinectes sapidus), una especie invasora procedente de América, ha sido localizada en Los Molinos, en la isla de Fuerteventura. Este crustáceo llegó a las costas españolas en 2017, y ha sido avistado en contadas ocasiones en las Islas Canarias durante los últimos años.

Alejandro Cabrera, técnico superior en acuicultura fue quien realizó el hallazgo, que ya se encuentra bajo supervisión de la Red de Detección Temprana de Especies Exóticas (REDEXOS), organismo encargado de localizar, identificar, analizar, controlar o erradicar los nuevos focos o poblaciones de especies exóticas invasoras (EEI) en Canarias, para evitar su establecimiento o expansión.

Una especie con impacto en el ecosistema

El cangrejo azul puede causar daños importantes tanto a las redes de pesca como a la fauna marina nativa. Sus ejemplares adultos han demostrado que se alimenta de peces, moluscos, cangrejos, langostinos , cefalópodos y vegetales. Este le permite adaptarse con facilidad a diferentes entornos.

Aunque los expertos continúan evaluando su evolución en Canarias, por el momento su presencia es escasa, ya que las zonas de agua salobre son limitadas en el archipiélago.

Vigilancia activa

Este hallazgo aumenta la importancia de una detección temprana para evitar la expansión de especies invasoras que puedan alterar el equilibrio ecológico del archipiélago. Los técnicos de REDEXOS trabajan para determinar si la presencia del cangrejo azul en Canarias son casos aislados o no.