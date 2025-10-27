El Museo Arqueológico de Fuerteventura revela la historia romana del Islote de Lobos en una conferencia

¿Qué hacen los Romanos en el Islote de Lobos? es una de las grandes preguntas de la arqueología en Canarias, una pregunta que los arqueólogos intentan responder desde el año 2012 y nueve excavaciones después, cuando está a punto de comenzar la décima expedición. El Museo Arqueológico de Fuerteventura acoge el próximo 6 de noviembre una conferencia alrededor de la cuestión.

La doctora Carmina del Arco Aguilar, especialista en arqueología y patrimonio histórico, hablará precisamente sobre ¿Qué hacen los Romanos en el Islote de Lobos? Será a las 19.30 horas, en el Centro Cultural Raíz del Pueblo, en La Oliva .

La conferencia expondrá los resultados de los trabajos arqueológicos realizados en el islote de Lobos desde 2012, analizando el registro arqueológico y explicando las labores desarrolladas por las poblaciones romanizadas procedentes del entorno de Cádiz y del Bajo Guadalquivir.

El yacimiento Lobos I constituye una de las evidencias más importantes de la presencia romana en Canarias y es clave para entender el poblamiento de las islas y la relevancia de Canarias como frontera meridional del Imperio Romano.

Los materiales encontrados y estudiados, algunos expuestos actualmente en el Museo Arqueológico de Fuerteventura, ofrecen un registro único que sigue sorprendiendo a investigadores y visitantes por igual.

Los trabajos en Lobos I se efectúan en el marco de un Convenio Interinstitucional entre el Cabildo de Fuerteventura y el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, con la colaboración de la ULL y otras entidades.