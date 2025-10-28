El Cabildo de Fuerteventura adjudica la redacción de la ordenación insular de caza

Fuerteventura contará por primera vez con dos instrumentos pioneros para regular la actividad cinegética y garantizar la conservación de las especies y sus hábitats. La Consejería de Caza del Cabildo, dirigida por Carlos Rodríguez, ha adjudicado la redacción del Plan Insular y del Plan Técnico de Caza, documentos que buscan mejorar la gestión de esta práctica en la Isla y preservar el recurso para el disfrute de las personas aficionadas a la caza.

Rodríguez destacó el esfuerzo del área “por garantizar la actividad cinegética a nivel insular” y recordó que este trabajo se ha venido desarrollando desde hace varios años. “Tras quedar desierta una primera licitación y una segunda en la que falleció la persona adjudicataria, la Consejería no ha cesado en su empeño por dotar a Fuerteventura de estos documentos tan necesarios”, explicó el consejero, quien confirmó que la elaboración de ambos planes ya ha comenzado.

Además, la Consejería trabaja en un modelo de caza controlada que regulará las zonas de práctica y el acceso de cazadores, con el objetivo de lograr un mayor equilibrio en la actividad. De forma paralela, se ha iniciado una campaña de siembra destinada a favorecer la conservación de especies cinegéticas y silvestres, así como los procedimientos de traslocación de especies, en coordinación con el Gobierno de Canarias, garantizando el respeto a los intereses de la población y del sector agrícola.