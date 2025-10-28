Una creadora de contenido estalla tras ver un anuncio de alquiler en Fuerteventura en este conocido portal inmobiliario: "540 euros por cuatro perchas y un curso de National Geographic"

Muchos portales inmobiliarios online anuncian lo que ellos llaman "chollos únicos", pero que en realidad acaban siendo auténticas estafas o abusos inmobiliarios. Eso es justo lo que ha descubierto la creadora de contenido LaCasitas (@melopido_), conocida por denunciar los engaños y precios desorbitados en el mercado del alquiler de viviendas y habitaciones por toda España. Su último hallazgo ha sido una habitación en Fuerteventura cuyo anuncio ha generado una ola de indignación en redes sociales porque nadie sabe lo que ofrece por más de 500 euros

"¿Eres una mujer y te gustaría vivir junto al mar, con vistas al mar en la primera ubicación? Tenemos una habitación disponible cerca de la playa". Así comienza el anuncio publicado por las propietarias de una habitación en el distrito de Parque Holandés, perteneciente al municipio de La Oliva (Fuerteventura), que ha generado un fuerte revuelo en redes sociales. El anuncio, publicado en el portal Idealista.com, no solo ha llamado la atención por su precio elevado, sino también por la descripción del alojamiento y las fotos que acompañan la oferta, que muchos usuarios consideran poco realistas e incluso absurdas.

Ser mujer, tener entre 18 y 99 años y comprometerse a una estancia mínima de un mes. Estos son los únicos tres requisitos que imponen las dos propietarias del apartamento cerca de la playa. La vivienda se encuentra en la urbanización Haus, dentro de Parque Holandés, una tranquila zona del este de Fuerteventura, situada a pocos minutos en coche del mar, aunque enmedio de la nada.

Así es este 'chollo' de vivienda

En el anuncio publicado en Idealista.com apenas se incluyen fotografías ni vídeos del alojamiento, por lo que ha sido necesario recurrir a Google Maps y a la vista aérea y terrestre para conocer mejor las características del inmueble. Según puede observarse, la vivienda se encuentra al límite de la urbanización, rodeada por una gran llanura desértica. Es una casa de una sola planta, con una superficie aproximada de 100 metros cuadrados.

De aceptar la oferta, el inquilino compartiría la vivienda con otras dos mujeres, aunque no todo son inconvenientes, porque el anuncio destaca el "ambiente silencioso" del inmueble, la "terraza con vistas" y, por supuesto, conexión a internet. Además, el alquiler incluye un detalle poco común en este tipo de ofertas. ¡tiene baño privado!

La estancia está situada en la planta baja interior de la vivienda, y cuenta con cama doble, armario empotrado y una ventana con vistas al patio. Por si no te parecía ya un abuso inmobiliario, la urbanización carece de servicios básicos cercanos, lo que te obligará a usar el coche para realizar compras, acudir al médico o hacer cualquier otra actividad cotidiana.

Por 539 euros al mes, este "pedazo de chollo inmobiliario" puede ser tullo.