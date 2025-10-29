Más de 50 ‘startups’ participan en Africagua Canarias en noviembre

La IX edición de Africagua Canarias 2025, el foro internacional del agua y las energías renovables, se celebra los días 20 y 21 de noviembre en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. El acto de presentación tuvo lugar ayer con la participación de la presidenta insular, Lola García; el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal; el consejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, entre otras autoridades.

Lola García definió a Africagua como «un foro que ya está consolidado en nuestra isla y que ha demostrado con creces su capacidad para conectar continentes, compartir conocimiento y generar oportunidades reales en torno al agua y las energías renovables».

«Para Fuerteventura, este evento tiene un significado especial como territorio árido, compartiendo soluciones para poder avanzar y reuniendo en la isla a representantes de países africanos, junto a delegaciones europeas y americanas que trabajan por un mismo objetivo: garantizar un futuro más sostenible para todos», añadió García.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Jesús Rodríguez Marichal, destacó que «Africagua nace con una clara vocación de cooperación internacional, generando sinergias entre el tejido empresarial canario y los países africanos, que este año tienen una presencia aún más destacada».

Rodríguez subrayó que «la Global Startup Competition amplía ese potencial, al ofrecer un espacio donde las startups presentarán proyectos innovadores ante inversores y empresas consolidadas, favoreciendo la transferencia tecnológica y la creación de oportunidades reales de negocio».

El consejero de Política Territorial y Aguas, Manuel Miranda, aplaudió la continuidad de esta iniciativa, clave para fortalecer la cooperación internacional y seguir avanzando en una mejor gestión del ciclo integral del agua. «Para el Gobierno de Canarias, este foro representa mucho más que un evento técnico o empresarial, pues es una expresión concreta de nuestra política territorial y de cohesión y que apuesta por unir capacidades, territorios y conocimientos para avanzar hacia un futuro más sostenible, buscando socios en los territorios y países vecinos», dijo.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, subrayó que Africagua es «un foro que busca esa transmisión de conocimientos y tecnologías con los países africanos, debiendo impulsarse, para ello, las comunicaciones con el norte este continente».

Por su parte, la técnica de la Cámara de Comercio, Sofía Morales, presentó los detalles del programa, que incluirá conferencias, mesas temáticas y encuentros B2B, así como la Global Startup Competition, en la que participarán más de 50 startups que desarrollan soluciones innovadoras vinculadas al agua y la energía.

Africagua Canarias se estructura en torno a seis ejes principales: agua, energías renovables, ingeniería e infraestructuras, I+D+i, gobernanza y financiación, y dimensión social, y reúne a representantes institucionales, expertos, empresas y organismos multilaterales.