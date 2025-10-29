Ángel Martín presenta en Fuerteventura su monólogo "Somos Monos", un viaje hilarante y reflexivo sobre el comportamiento humano

El próximo 1 de noviembre, el reconocido humorista Ángel Martín recala en Fuerteventura con su nuevo monólogo “Somos Monos”, una propuesta que combina humor ácido, ironía y una mirada crítica al comportamiento humano. El evento tendrá lugar en el Palacio de Formación y Congresos, a partir de las 21:00 horas, y las entradas ya están disponibles por 22 euros.

“Somos Monos” no es un espectáculo cualquiera. Fiel a su estilo, Ángel Martín propone un formato directo, cargado de observaciones filosas, que alterna la risa con la reflexión. Se trata de una radiografía cómica de nuestra forma de relacionarnos, de cómo tomamos decisiones y del sinfín de contradicciones que arrastramos como especie. El espectáculo ofrece un enfoque provocador, pero siempre desde la complicidad con el público.

Un humor que incomoda... y hace pensar

Ángel Martín es conocido por su capacidad para desarmar lo cotidiano y devolverlo al espectador transformado en un espejo tan hilarante como incómodo. “Somos Monos” se apoya en esta fórmula: hacer reír mientras se pone el dedo en la llaga de los absurdos de la sociedad contemporánea.

El título del espectáculo no es casual. Martín parte de la premisa de que, pese a toda la tecnología, el progreso y la civilización, seguimos comportándonos como simios en muchos aspectos de nuestra vida diaria. A partir de ahí, el monólogo se convierte en un recorrido por situaciones comunes en las que el público se ve fácilmente reflejado.