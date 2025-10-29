El Gobierno destina 4,8 millones al cable submarino para el sur insular

El Consejo de Ministros aprobó ayer una subvención de 4,8 millones de euros para el proyecto de expansión del cable submarino Canalink Base 4 con un nuevo ramal que conectará con el sur de Fuerteventura, informa EP.

«La extensión de este cable submarino reforzará la conectividad de Fuerteventura, aportando mayor redundancia en el sur de la isla y fortaleciendo la seguridad de la red de telecomunicaciones», asegura el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

Canarias dependen directamente para garantizar su conectividad de estos cables submarinos, que son fundamentales para su desarrollo económico, social y digital. El Gobierno explica quiere asegurar la modernización de estas redes y que la subvención ahora aprobada ayudará a «la vertebración social y territorial, al combatir la brecha digital que afecta a la cobertura de las redes en una zona ultraperiférica e insular».

Este proyecto fue presentado al Mecanismo Conectar Europa (CEF por sus siglas en inglés), programa que promueve el despliegue de redes troncales de comunicaciones electrónicas, incluidos cables submarinos que conecten territorios europeos a terceros países en otros continentes o que conecten islas, regiones ultraperiféricas.

Para el caso en que haya proyectos que superen la fase de evaluación, pero no puedan ser financiados por falta de presupuesto, CEF prevé otorgar la certificación Sello de Excelencia recomendando su financiación a través de otras fuentes. Este proyecto ha recibido el Sello de Excelencia por la Comisión Europea, lo que justifica la excepcionalidad de la concesión de la ayuda directa, indica el Gobierno.