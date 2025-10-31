Apertura de HD Lobos Natura, nuevo concepto turístico

Este nuevo establecimiento nace con una visión transformadora: redefinir la experiencia turística en Canarias mediante un modelo integral de bienestar, sostenibilidad y conexión auténtica con el entorno.

Un hotel con alma, inspirado en la naturaleza

HD Lobos Natura surge como un homenaje a la biodiversidad marina y terrestre de la isla. Su diseño y filosofía se inspiran en los colores, texturas y ecosistemas del Islote de Lobos, integrando materiales autóctonos como basalto, piedra volcánica y arenisca, para recrear una atmósfera serena, orgánica y profundamente canaria. Tras un ambicioso proceso de transformación, el hotel redefine su propuesta de valor para parejas y familias que buscan una experiencia premium, combinando descanso y conexión con la esencia más auténtica de la isla.

Con 261 amplias habitaciones distribuidas en cinco edificios tematizados, el resort ofrece:

Family & Joy Zone: Kid Suites con jacuzzi y Premier Suites para familias.

Only Adults Zone: Junior Suites y Premier Suites para adultos en busca de tranquilidad.

EMBLEM Premium: habitaciones Swim-up con servicios personalizados y detalles de lujo.

Cada espacio está concebido como un recorrido sensorial por la isla, invitando a los huéspedes a redescubrir el bienestar y la conexión interior.

Un ecosistema de experiencias conscientes

Bajo el claim “Reconnect with Essentia”, HD Lobos Natura invita al huésped a reconectar con lo esencial: naturaleza, salud, emociones y autenticidad. La propuesta se articula en tres pilares estratégicos:

Producto diferencial: diseño biofílico, zonas adaptadas a cada tipo de viajero y gastronomía de proximidad. Activación emocional: storytelling, rituales sensoriales, hospitalidad consciente y ambientación sonora. Sostenibilidad regenerativa: compromiso con un turismo que devuelve más de lo que toma.

Gastronomía y bienestar: la esencia del destino

El resort ofrece cuatro restaurantes tematizados y tres bares, reinterpretando la cultura local a través de sabores y atmósferas únicas:

El Puertito Casual Restaurant: homenaje al antiguo asentamiento pesquero.

El Faro All Day Gastro Bar: donde sol y agua se funden en una experiencia informal y elegante.

La Caldera Italian Traditional Cuisine: evocación de los volcanes y el alma mediterránea.

Emblem Concept Restaurant: propuesta premium para los huéspedes más exigentes.

El Wellness Hub – HD Essentia Fuerteventura es el corazón del concepto: un santuario sensorial inspirado en paisajes icónicos de la isla como Cofete, El Puertito y La Calderona.

Incluye zonas de hidroterapia interior y exterior, cabinas temáticas, tratamientos touchless y un innovador programa Essentia Wellness Connect con tres caminos de bienestar: Alisios Restored, Lava Renewed Detox y Ocean Revital Energy.

Experiencias para toda la familia

El complejo integra también el Splash Park “Isla Pirata”, el Mini Club Lobos Marinos, y zonas de entretenimiento al aire libre como Dreamland Bar y la Power Up Zone, con clases de yoga, crossfit y actividades guiadas en la Ikigai Zone.

Un modelo turístico regenerativo

HD Lobos Natura consolida la estrategia HD Essentia Wellness Connect, una plataforma de bienestar integral que unifica cuerpo, mente y entorno, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Además, incorpora experiencias HD Sense Connect, que extienden el bienestar más allá del resort mediante actividades de surf, rutas naturales, gastronomía local y acciones de impacto positivo en la comunidad.

En palabras de Armando Rodríguez Gómez, Chief Commercial Manager de HD Hotels: “HD Lobos Natura es mucho más que un hotel: es una invitación a reconectar con lo que verdaderamente importa. Cada espacio está diseñado para inspirar calma, curiosidad y pertenencia, integrando sostenibilidad, bienestar y cultura local en una experiencia transformadora”.