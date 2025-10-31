Fuerteventura insta al Estado a mejorar el servicio de Correos en toda la Isla
La corporación aprueba una moción institucional en defensa del personal y reclama más medios y trabajadores para garantizar una labor esencial
El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó ayer una moción institucional en defensa del servicio público postal en la Isla, donde se reconoce a Correos como una institución pública básica y esencial para la cohesión territorial y la igualdad de derechos, e instando al Estado a garantizar el refuerzo de personal y medios en la Isla.
La corporación insular pone de relieve, así, la situación crítica que atraviesa el servicio en Fuerteventura, con reducciones de plantilla de hasta un 50% y la eliminación de personal eventual, dejando muchos núcleos poblacionales sin un reparto regular.
Por estos motivos, a través de esta moción se insta al Gobierno de España a ejecutar de forma inmediata la enmienda postal publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 29 de julio de 2025, con el objetivo de garantizar el refuerzo urgente de personal y medios en Fuerteventura.
Asimismo, exigen unas condiciones laborales dignas y un plan específico para el reparto rural, adaptado a las características geográficas y demográficas de Fuerteventura.
Y se insta al Parlamento de Canarias y al Gobierno autonómico a respaldar estas reivindicaciones y a ejercer su labor institucional para asegurar que el servicio postal público se mantenga en condiciones óptimas en todas las Islas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallado el cadáver de un hombre en la Avenida Marítima
- Josu Uribe: «Me repatea muchísimo ver en el Sporting o en la UD Las Palmas un jugador que no suma nada y que no es mejor que el de la casa»
- Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
- La Lotería Nacional cae en Las Palmas de Gran Canaria
- Nueva Canarias destituye a Teodoro Sosa como portavoz en el Cabildo y nombra a Carmelo Ramírez
- Estas son las zonas inundables en Canarias: consulta si tu casa está en zona vulnerable ante posibles inundaciones por una DANA
- Un estruendo a las 1:19 horas: así vivieron los vecinos de Agaete el seísmo que sacudió sus casas
- El Servicio Municipal de Limpieza será reconvertido en una empresa pública por «obsoleto»