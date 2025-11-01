El complejo Origo Mare cierra tras 11 años de actividad

Después de once años abierto al público, el resort Origo Mare, ubicado en la localidad de Majanicho, cerrará mañana. La compañía francesa Pierre & Vacances dejará de operar el complejo después de más de una década.

Por ahora, la empresa no ha querido realizar declaraciones al respecto, según informa Radio Televisión Canaria.

Según fuentes del personal, a los 140 empleados del complejo se les ha ofrecido ser reubicados en otros establecimientos turísticos de la compañía fuera de Fuerteventura. Esto se debe a que Origo Mare es el único establecimiento gestionado por la empresa en la Isla. Otra posibilidad que se ha ofrecido a la plantilla es que sean subrogados y liquidados por la compañía Aliseda, actual propietaria del espacio.

El resort Origo Mare lleva unos años envuelto en polémica. La construcción de este resort se realizó en suelo rústico y sin contar con una evaluación de impacto ambiental. Por este motivo, la Comisión Europea (CE) inició en 2017 un procedimiento de infracción contra España. El resort de cuatro estrellas se encuentra a cuatro kilómetros del centro de Lajares y a 45 km del aeropuerto Fuerteventura. Un destino popular en Lajares es la Playa de Majanicho, que está a 10 minutos en coche. Los amantes de la naturaleza apreciarán que El Hierro está a tres kilómetros.

La decisión, anunciada en junio, indicando que el cierre se realizaría una vez concluida la temporada turística. “Esta situación responde a la finalización del contrato de arrendamiento con la propiedad del complejo turístico”. Inicialmente estaba previsto que fuera ayer, pero será mañana.