Lagoon Beach Club revoluciona el ocio en Fuerteventura con una experiencia sensorial junto al mar
¿Puede un espacio unir naturaleza, arte y deporte para redefinir cómo disfrutamos de la isla?
El Lagoon Beach Club abre oficialmente sus puertas en Costa Calma, al sur de Fuerteventura, con una propuesta que promete transformar la forma de vivir el descanso, el deporte y la gastronomía en la isla. Este innovador espacio, situado frente al Atlántico, combina arquitectura contemporánea, naturaleza, arte, gastronomía y deporte en un entorno que invita a sentir, vivir y celebrar.
La gran inauguración se celebrará el viernes 31 de octubre a las 19:00 horas, con la asistencia de más de 300 invitados de la sociedad canaria. El evento, inspirado en las fases de la luna, contará con la dirección artística de Israel Reyes y la dirección gastronómica del equipo de R2 Hoteles, junto a la colaboración especial del chef José Rojano.
Un espectáculo bajo la luna
Durante la velada, los asistentes disfrutarán de un recorrido artístico y emocional que comenzará con la Luna Nueva y alcanzará su punto culminante con el Eclipse, símbolo del renacer de Lagoon. El espectáculo continuará con actuaciones musicales, de moda y danza, rindiendo homenaje a la cultura y esencia majorera.
Entre los artistas confirmados destacan Miss Marieme, Ronia Alvarado, Luis Polo Band y el electroviolín de José Luis Montesdeoca, quienes ofrecerán una experiencia inmersiva y llena de energía.
Un oasis frente al Atlántico
Concebido como un oasis contemporáneo, Lagoon Beach Club ofrece múltiples espacios para disfrutar del día y la noche. Su diseño incluye piscinas tipo laguna, camas balinesas, cócteles de autor, gastronomía creativa y música en vivo.
Cada rincón ha sido pensado para conectar los sentidos con el paisaje de Fuerteventura. Entre sus áreas más destacadas se encuentran:
- Piscina tipo laguna con vistas panorámicas al Atlántico.
- Zona gastrobar, con platos frescos y de inspiración local.
- Espacios chill out con puff, hamacas y camas libanesas
La propuesta de Lagoon no se limita al ocio: también apuesta por el movimiento y el bienestar. Dispone de una pista de calistenia, aparatos de gimnasio al aire libre, clases de pilates y yoga, además de una cancha de vóley playa profesional abierta tanto a los huéspedes del R2 Río Calma como al público general.
Ritual del atardecer y eventos únicos
Como broche final, el club ofrece una agenda variada de actividades y eventos que garantizan una experiencia diferente en cada visita. Entre ellos destacan los sunset rituals, fiestas temáticas, DJ sets, música en vivo y talleres de bienestar.
Más que un lugar, Lagoon Beach Club es una experiencia sensorial total, donde la luz, el sonido, el arte y el sabor se fusionan para convertir cada instante en un recuerdo inolvidable.
- Josu Uribe: «Me repatea muchísimo ver en el Sporting o en la UD Las Palmas un jugador que no suma nada y que no es mejor que el de la casa»
- Hallado el cadáver de un hombre en la Avenida Marítima
- Vivir en el municipio más rico de Canarias: sus vecinos ganan el doble que en muchos lugares de España
- La Lotería Nacional cae en Las Palmas de Gran Canaria
- El cadáver hallado en la Avenida Marítima con un pasaporte y un móvil ensangrentado es de un hombre de 41 años
- La Aemet prevé un Halloween más gris en Canarias, con lluvias aisladas y descenso térmico
- El Servicio Municipal de Limpieza será reconvertido en una empresa pública por «obsoleto»
- Crimen de las espiritistas en Telde: Una joven mata a su hermana para que su hermano no entre solo al cielo