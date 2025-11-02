Marlene Figueroa: «El turismo en la Isla o es sostenible, o no tiene futuro»

¿Esta próxima semana arranca la feria WTM de Londres, una de las más importantes. ¿ Qué objetivos tiene el Patronato de Turismo?

La gran apuesta de Fuerteventura estos últimos dos años ha sido por mejorar la conectividad aérea regular, y eso lo hemos conseguido. Es la que nos permite garantizar precios, plazas y fechas, y no solo para la industria turística, también a los que aquí vivimos porque esos vuelos son de ida y vuelta y abiertos para todos. Esto es una oportunidad magnífica para nuestra economía y nuestra capacidad de viajar. Las previsiones para el invierno 2025/26 indican que mejoramos en conectividad regular un 4,7%, y hay que recordar que hace dos años la Isla perdía turistas y fallaba precisamente en conectividad. Este es un gran logro pero que tenemos que seguir trabajando para consolidar lo logrado. Además estamos priorizando diversificar mercados y posicionarnos como un destino amable y atractivo en segmentos con poco impacto sobre el territorio y mucha demanda como el de la salud y el bienestar, el gastronómico, el turismo azul. Esto no solo nos hace más competitivos, también nos ayuda a captar la atención de turistas sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y comprometidos con la naturaleza, y de paso garantizamos ocupación, ingresos y se amplían los márgenes de beneficio que esta industria deja en la Isla. No es una fórmula sencilla pero lo estamos haciendo bien en mi opinión, y en estrecha colaboración con el sector que es un valor añadido. Nuestro gran objetivo a corto y medio plazo es recuperar el turismo escandinavo que desde hace unos tres años lo habíamos perdido y a partir de este mes de noviembre vuelven. Los mercados tradicionales se mantienen estables y eso es también una buena noticia en medio de tanta incertidumbre y cambios. En la percepción internacional Fuerteventura es un destino que destaca por su autenticidad, el clima, sus paisajes y la estrecha relación con la naturaleza.

La sostenibilidad es el concepto clave en estos momentos para la industria turística. ¿Cómo se aplica en la Isla?

Estamos trabajando en sintonía con la Estrategia España Turismo 2030, una ambiciosa hoja de ruta que acaba de ser aprobada por el Consejo de Ministros y en cuyo borrador hemos participado, que busca transformar el modelo turístico nacional hacia uno más sostenible, equilibrado e inclusivo. Esta transformación tiene dos principios fundamentales: colocar a las personas en el centro de las políticas turísticas, considerando por primera vez a los residentes como destinatarios directos y abordarlas desde la premisa de la triple sostenibilidad del sector: económica, social y medioambiental. La Isla no es solo un destino turístico, también es el lugar donde residimos los que aquí vivimos y desarrollamos nuestros proyectos de vida de manera que la economía debe estar al servicio de la sociedad y no al revés, y si el turismo es nuestra principal fuente de riqueza, debe contribuir también a compartir los costes por el uso de las infraestructuras y los servicios públicos, y desde luego reducir su impacto sobre la naturaleza y los recursos. La apuesta la tenemos clara: por un turismo que no solo dinamice la economía, sino que también respete el entorno, fortalezca el tejido social y contribuya a mejorar la calidad de vida en el destino turístico. La Reserva de la Biosfera es un valor añadido dentro de esta estrategia y en los próximos meses se va a poner de manifiesto.

¿Y el debate y las críticas de una parte de la sociedad sobre el modelo de crecimiento y el turismo de masas?

Entiendo el debate abierto en la sociedad pero me preocupa no afrontarlo con el rigor y la seriedad necesaria. Se trata de nuestro desarrollo y del futuro. También me preocupan los datos sobre el repunte de la pobreza severa y la desigualdad en nuestro Archipiélago, datos que contradicen el auge económico y los buenos resultados del turismo, y que nos obligan a repensar seriamente el pacto social tal y como lo concebimos hoy en día. No se puede asumir como algo normal que no exista una relación directa entre el éxito económico y la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Si no es así está claro que hay un serio problema de redistribución de la riqueza en Canarias y también en nuestra Isla. En el Cabildo, hemos congelado el presupuesto de Turismo y otras áreas desde hace tres años para poder destinar el grueso del presupuesto a las infraestructuras esenciales que garantizan los servicios públicos. Es un buen ejemplo de compromiso. La clave está en la gestión y ha sido con gestión que hemos conseguido ser mucho mas eficientes y eficaces con los mismos recursos que hace años. No me concierne a mi decidir sobre el modelo de desarrollo pero si podemos aportar nuestro granito de arena en la dirección adecuada. Eso estamos haciendo.

¿Cuál es en estos momentos la aportación económica del turismo a la Isla?

Se podría sintetizar con algunos datos como por ejemplo los puestos de trabajo vinculados al sector servicios que han crecido este año y nos permitirá superar la cifra de 52.000 empleos, de los que más del 20% están empleados de forma directa en establecimientos alojativos. La industria en su conjunto facturó más de tres mil millones de euros el año pasado en Fuerteventura, de los que aproximadamente unos mil millones son ingresos totales que se quedan en la Isla y otro porcentaje importante son impuestos directos e indirectos que revierten después sobre la sociedad. Los ratios de ocupación están por encima del 90% en los establecimientos hoteleros. Las estancias, los precios, la rentabilidad y el gasto en destino también están como nunca antes. Son datos y cifras muy positivas que nos dan una idea sobre lo importante y trascendente que es esta industria para nuestra Isla. El objetivo del Cabildo de Fuerteventura es promover una mejor redistribución de los beneficios, influyendo allí donde sea necesario porque tenemos que conseguir que el turismo repercuta más directamente en la economía local, que sirva para mejorar realmente la calidad de vida de los que vivimos aquí.

¿Y cómo considera que puede mejorarse la redistribución de esa riqueza?

El turismo es ocio, tiempo de descanso y búsqueda de experiencias, y por tanto depende de muchos factores que influyen en un sentido positivo o negativo como la sensación de seguridad, la necesidad de tranquilidad o desconexión, la búsqueda de contacto con la naturaleza, etc. Garantizar esto es algo saludable tanto para los que aquí vivimos como para quienes nos visitan. Son indicadores de calidad de vida real.

¿ Desde su partido, el PSOE, se está defendiendo la aplicación de una tasa turística. ¿En su opinión eso es factible en Fuerteventura?

Por su puesto que sí. Los turistas europeos entienden perfectamente que generan un impacto sobre territorios sensibles y sociedades insulares frágiles y no ven ningún problema en participar en los costes del mantenimiento de las infraestructuras, la conservación, la limpieza, etc. Esto está ya plenamente asumido por parte de la demanda, en casi todos los destinos europeos y aquí también debe ser factible.