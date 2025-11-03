Un app permite saber en tiempo real dónde están los taxis y sus horarios

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, después de haber aprobado inicialmente la nueva ordenanza reguladora de la prestación del servicio de taxi, un texto innovador que moderniza y refuerza la gestión de este servicio esencial para la movilidad en el municipio, ahora, siguiendo en la misma línea de trabajo, ahora da a conocer la nueva aplicación (App) donde la tecnología facilita a usuarios y profesionales el uso de este servicio: puertotaxi.com.

Se trata, según una nota de prensa municipal, de un sistema pionero, activado las 24 horas, que permitirá supervisar en tiempo real la geolocalización de los vehículos, optimizar el cumplimiento de los turnos y garantizar que el servicio cubra de forma adecuada todo el municipio, incluidas zonas estratégicas como puertos y aeropuertos. La app proporciona, entre otras opciones, calculadora de tarifas, mapa de taxis, diferentes posibilidades para solicitar taxi, apartado de preguntas y respuestas y cuadrante de taxis.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, resaltó en su presentación respecto a esta nueva app que «es un compromiso firme para dotar a la ciudad de una herramienta moderna que mejore la calidad del servicio y garantice la igualdad de oportunidades entre los profesionales del taxi». «Con este paso estamos dando respuesta a una necesidad histórica, apostando por una movilidad más eficiente, sostenible y cercana a la realidad de vecinos y visitantes», añadió.

Por su parte, el concejal de Transportes, Luis Chacón, destacó que «esta nueva opción es fruto de meses de trabajo conjunto con representantes del sector, con el asesoramiento de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias y de entidades especializadas, para que los profesionales, asociaciones y ciudadanía puedan verse beneficiados de este nuevo servicio».

Asimismo, De Vera remarcó que «en esta legislatura ya se han dado pasos importantes como la adjudicación de nuevas licencias PMR, la actualización de tarifas tras más de una década sin revisiones o la resolución de conflictos históricos que impedían avanzar. Ahora se consolida un servicio del taxi que responda a los retos de una ciudad moderna y dinámica».

Entre los cambios más relevantes, las nuevas ordenanzas blindan el servicio urbano, impidiendo que los taxis con turno de ciudad puedan realizar servicios precontratados hacia el aeropuerto para asegurar la cobertura del servicio en el casco urbano. Asimismo, se establece la obligatoriedad del cumplimiento de los turnos de trabajo, considerándose infracción grave su incumplimiento. n