El Gobierno canario destina 200.000 euros a la mejora del refugio pesquero de El Cotillo

El Consejo de Gobierno de Canarias ha declarado este lunes razones de coyuntura económica para destinar una ampliación de crédito de 200.000 euros a las obras de mejora en el refugio pesquero de El Cotillo.

Estas actuaciones se acometerán en el marco del proyecto de inversión 'Conservación y mejora de infraestructuras en Fuerteventura', con el fin de atender las actuaciones prioritarias solicitadas por el sector pesquero de la isla.

Esta propuesta de acuerdo, impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, responde a la necesidad urgente de mejorar los accesos, el asfaltado y las infraestructuras, así como otros equipamientos dependientes de la Cofradía de Pescadores.

Las actuaciones, inicialmente no previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025, se financiarán con cargo a una partida presupuestaria de la Viceconsejería de Infraestructuras que no se prevé ejecutar en este ejercicio y, de conformidad con la Ley 5/2024, de 30 de diciembre, se destinará a reforzar la dotación de estas obras prioritarias para la actividad pesquera en Fuerteventura.

Explotaciones ganaderas

Además, el Consejo ha acordado la legalización territorial de cinco explotaciones ganaderas en los municipios de San Sebastián de La Gomera, Garafía (La Palma), Moya (Gran Canaria), Candelaria y El Rosario (Tenerife), que suman 1.039 animales distribuidos en 957 cabezas de caprino, 38 de ovino, 29 de bovino, trece de equino y dos de porcino.

En el marco del plan de regularizaciones que está promoviendo el Ejecutivo canario, el Consejo de Gobierno ha concedido la autorización a la actividad y las correspondientes edificaciones e instalaciones a un total de 23 instalaciones de ganado a lo largo de 2025, de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias.

Esta reactivación en la tramitación de autorizaciones, impulsada por la Dirección General de Ganadería, supone un impulso decidido a la consolidación de subsectores estratégicas para el sector primario de Canarias, principalmente la producción de leche y elaboración de quesos, la producción de huevos de gallina, de carne de porcino o de ovino, así como, en menor medida, actividades como la práctica ecuestre, detalla el Ejecutivo en un comunicado.

Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las cinco instalaciones se encuentran en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y tal y como refleja el estudio comparativo de fotografías aéreas, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, de manera que resulta aplicable la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.