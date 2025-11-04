Ni Arucas ni Gáldar: este es el pueblo más antiguo y uno de los más bonitos de Canarias
La villa se fundó en 1404
Las Islas Canarias se caracterizan por sus paisajes, su calidad de vida y su gastronomía.
Betancuria es el pueblo más antiguo de Canarias, se fundó en 1404. Se encuentra en el interior de Fuerteventura, alejado de la costa y rodeado por montañas.
Historia
El nacimiento de La Villa de Santa María de Betancuria está ligado a la conquista normanda de Fuerteventura, liderada por el noble francés Jean de Bethencourt, quien la eligió por posición estratégica.
Situada lejos de la costa y protegida por montañas, la zona ofrecía seguridad frente a los ataques piratas y condiciones favorables para el asentamiento.
Bajo el mandato de Bethencourt, se construyeron las primeras edificaciones defensivas y religiosas, entre ellas la Iglesia de Santa María, que a día de hoy es un símbolo del municipio y de la historia de las Islas Canarias.
Uno de los pueblos más bonitos
A lo largo de los siglos, Betancuria ha sabido sobreponerse a las adversidades y mantener su esencia. Además, pese a su reducido tamaño, fue capital de Fuerteventura desde el siglo XV hasta mediados del XIX, cuando la capital pasó a ser Puerto del Rosario.
Su patrimonio histórico y su belleza natural, lo llevaron en 2020 a ser reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España.
Así es Betancuria
Esta villa de Fuerteventura, se caracteriza por su entorno tranquilo y rural. Cuneta con menos de 200 habitantes y con pocos servicios básicos, el ritmo de vida es perfecto para quienes buscar desconectar del estrés de la ciudad.
El senderismo, la vida rural y la cercanía de los vecinos con su sello de identidad y lo que lo convierte en un municipio ideal para desconcentrar y disfrutar de la naturaleza.
Casas blancas con estilo tradicional canario y un paisaje indescriptible con las vistas más afortunadas del interior de Fuerteventura.
Qué ver en la villa
A pesar de su tamaña, Betancuria cuenta con lugares llenos de historia y cultura para quienes lo visiten:
- Iglesia de Santa María, construida en el siglo XV.
- Museo Arqueológico y Etnográfico
- Ermita de Nuestra Señora de la Peña, dedicada a la patrona de Fuerteventura.
- Parque Rural de Betancuria, un espacio con miradores y rutas de senderismo
- Miradores de Morro Velosa y Guise, con vistas únicas
- Centenares de afectados por el cierre de una clínica estética en Canarias: «Debo mil euros por un servicio que no voy a recibir»
- Atropello mortal en el Puerto: El conductor ebrio que arrolló a un corredor debe pagar la indemnización máxima a la familia
- La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche
- La UD Las Palmas compra el palacete de Eufemiano Fuentes de Santa Brígida
- Obras Públicas inicia las obras del viaducto de La Palma en la carretera de La Aldea
- Sting vuelve a Canarias en 2026: entradas a la venta desde mañana para sus dos conciertos
- Así apareció este coche en plena ladera de Gran Canaria sin rastro de ocupantes
- De secreto local a joya mundial: este es el pueblo canario reconocido por la ONU como uno de los mejores del planeta