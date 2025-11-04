Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ni Arucas ni Gáldar: este es el pueblo más antiguo y uno de los más bonitos de Canarias

La villa se fundó en 1404

Es la villa más antigua de las Islas Canarias

Helena Ros

Las Islas Canarias se caracterizan por sus paisajes, su calidad de vida y su gastronomía.

Betancuria es el pueblo más antiguo de Canarias, se fundó en 1404. Se encuentra en el interior de Fuerteventura, alejado de la costa y rodeado por montañas.

Historia

El nacimiento de La Villa de Santa María de Betancuria está ligado a la conquista normanda de Fuerteventura, liderada por el noble francés Jean de Bethencourt, quien la eligió por posición estratégica.

Situada lejos de la costa y protegida por montañas, la zona ofrecía seguridad frente a los ataques piratas y condiciones favorables para el asentamiento.

Bajo el mandato de Bethencourt, se construyeron las primeras edificaciones defensivas y religiosas, entre ellas la Iglesia de Santa María, que a día de hoy es un símbolo del municipio y de la historia de las Islas Canarias.

Uno de los pueblos más bonitos

A lo largo de los siglos, Betancuria ha sabido sobreponerse a las adversidades y mantener su esencia. Además, pese a su reducido tamaño, fue capital de Fuerteventura desde el siglo XV hasta mediados del XIX, cuando la capital pasó a ser Puerto del Rosario.

Su patrimonio histórico y su belleza natural, lo llevaron en 2020 a ser reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España.

Así es Betancuria

Esta villa de Fuerteventura, se caracteriza por su entorno tranquilo y rural. Cuneta con menos de 200 habitantes y con pocos servicios básicos, el ritmo de vida es perfecto para quienes buscar desconectar del estrés de la ciudad.

El senderismo, la vida rural y la cercanía de los vecinos con su sello de identidad y lo que lo convierte en un municipio ideal para desconcentrar y disfrutar de la naturaleza.

Casas blancas con estilo tradicional canario y un paisaje indescriptible con las vistas más afortunadas del interior de Fuerteventura.

Qué ver en la villa

A pesar de su tamaña, Betancuria cuenta con lugares llenos de historia y cultura para quienes lo visiten:

  • Iglesia de Santa María, construida en el siglo XV.
  • Museo Arqueológico y Etnográfico
  • Ermita de Nuestra Señora de la Peña, dedicada a la patrona de Fuerteventura.
  • Parque Rural de Betancuria, un espacio con miradores y rutas de senderismo
  • Miradores de Morro Velosa y Guise, con vistas únicas

