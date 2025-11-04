Ni Arucas ni Gáldar: este es el pueblo más antiguo y uno de los más bonitos de Canarias

Las Islas Canarias se caracterizan por sus paisajes, su calidad de vida y su gastronomía.

Betancuria es el pueblo más antiguo de Canarias, se fundó en 1404. Se encuentra en el interior de Fuerteventura, alejado de la costa y rodeado por montañas.

Historia

El nacimiento de La Villa de Santa María de Betancuria está ligado a la conquista normanda de Fuerteventura, liderada por el noble francés Jean de Bethencourt, quien la eligió por posición estratégica.

Situada lejos de la costa y protegida por montañas, la zona ofrecía seguridad frente a los ataques piratas y condiciones favorables para el asentamiento.

Bajo el mandato de Bethencourt, se construyeron las primeras edificaciones defensivas y religiosas, entre ellas la Iglesia de Santa María, que a día de hoy es un símbolo del municipio y de la historia de las Islas Canarias.

Uno de los pueblos más bonitos

A lo largo de los siglos, Betancuria ha sabido sobreponerse a las adversidades y mantener su esencia. Además, pese a su reducido tamaño, fue capital de Fuerteventura desde el siglo XV hasta mediados del XIX, cuando la capital pasó a ser Puerto del Rosario.

Su patrimonio histórico y su belleza natural, lo llevaron en 2020 a ser reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España.

Así es Betancuria

Esta villa de Fuerteventura, se caracteriza por su entorno tranquilo y rural. Cuneta con menos de 200 habitantes y con pocos servicios básicos, el ritmo de vida es perfecto para quienes buscar desconectar del estrés de la ciudad.

El senderismo, la vida rural y la cercanía de los vecinos con su sello de identidad y lo que lo convierte en un municipio ideal para desconcentrar y disfrutar de la naturaleza.

Casas blancas con estilo tradicional canario y un paisaje indescriptible con las vistas más afortunadas del interior de Fuerteventura.

Qué ver en la villa

A pesar de su tamaña, Betancuria cuenta con lugares llenos de historia y cultura para quienes lo visiten: