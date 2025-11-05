Tres servales rescatados del tráfico ilegal hallan refugio en Oasis Wildlife Fuerteventura
¿Cómo fue posible el rescate y traslado de estos felinos africanos hasta Canarias?
Tres ejemplares de serval (Leptailurus serval), un macho, una hembra y su cría, víctimas del tráfico ilegal de especies, han encontrado un nuevo hogar en Oasis Wildlife Fuerteventura, tras ser decomisados por el SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas en una operación internacional. En el operativo participaron también la Policía Nacional, Interpol, la DEA y la Fundación Neotrópico, organización sin ánimo de lucro con más de veinte años de experiencia en la rehabilitación y recuperación de fauna silvestre y exótica.
Tras completar el periodo de cuarentena en la Fundación Neotrópico (Tenerife), los tres animales fueron trasladados el 27 de octubre a las instalaciones majoreras, donde permanecerán en depósito judicial bajo supervisión veterinaria y en condiciones de bienestar y seguridad.
Una actuación coordinada y planificada al detalle
El traslado de los servales se organizó en menos de un mes siguiendo los protocolos internacionales de bienestar animal establecidos por la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA). Durante el proceso se extremaron las medidas de seguridad y control, cuidando su hidratación, temperatura y minimizando el estrés mediante la ausencia de ruidos o luces intensas.
“Un traslado de estas características exige precisión y cooperación entre todas las entidades implicadas”, explica Jaime Urioste, presidente de la Fundación Neotrópico. “El trabajo conjunto con el SEPRONA y con el equipo de Oasis Wildlife Fuerteventura ha sido esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de los animales durante todo el proceso”.
Cuarentena, adaptación y bienestar en su nuevo hogar
Antes de su llegada a Fuerteventura, los tres servales completaron un exhaustivo protocolo de cuarentena, con análisis clínicos para descartar patologías o parásitos. Una vez en Oasis Wildlife, fueron revisados por veterinarios y liberados en un recinto naturalizado, diseñado con vegetación, zonas de sombra y refugios para favorecer su comportamiento natural.
Su dieta —basada en roedores, aves y pequeños reptiles— cumple con los estándares de nutrición y bienestar animal. Además, el centro aplica programas de enriquecimiento ambiental y entrenamiento cooperativo, que fortalecen la confianza entre cuidadores y animales, reduciendo su nivel de estrés.
“Esta operación demuestra lo que puede lograrse cuando diferentes instituciones comparten un mismo objetivo: proteger la vida silvestre”, destaca Guacimara Cabrera, CEO de Oasis Wildlife Fuerteventura. “Agradecemos la confianza de la Fundación Neotrópico y el trabajo del SEPRONA, que hacen posible que estos animales tengan una segunda oportunidad en un entorno seguro”.
El tráfico ilegal de fauna, una amenaza global
El tráfico de especies constituye una de las mayores amenazas para la biodiversidad en el planeta. Miles de animales son capturados cada año para el mascotismo exótico o la venta ilegal, un negocio que genera miles de millones de euros y que pone en peligro la supervivencia de especies silvestres.
Los servales, como otros felinos africanos, no son aptos para la vida doméstica: requieren amplios espacios, atención veterinaria especializada y condiciones ambientales imposibles de reproducir en hogares particulares.
Gracias a esta actuación conjunta, estos tres ejemplares han dejado atrás el maltrato y la incertidumbre, y hoy viven bajo protección, con atención veterinaria continua y en un entorno que respeta su naturaleza salvaje.
