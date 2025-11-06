Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos heridos, entre ellos un menor de 8 años, en el vuelco de un coche en Fuerteventura

Ambos sufrieron heridas de carácter moderado y fueron trasladados al Hospital General de Fuerteventura

Ambulancias del SUC.

Ambulancias del SUC. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un menor de 8 años y una mujer han resultado heridos de carácter moderado tras el vuelco de un coche ocurrido en un camino de tierra entre Tindaya y Esquinzo, en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El accidente se produjo a primera hora de la mañana, alrededor de las 09:09 horas, cuando varias llamadas alertaron al 1-1-2 del vuelco de un turismo en esa zona del norte de la isla.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los recursos de emergencia activados por el CECOES, entre ellos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Policía Local de La Oliva.

Trasladados al Hospital General de Fuerteventura

El menor presentaba en el momento inicial de la asistencia un traumatismo craneal y otro abdominal de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

Por su parte, la mujer afectada sufrió diversos traumatismos de carácter moderado y también fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.

El personal del SUC asistió a ambos heridos en el lugar del accidente y, tras estabilizarlos, los trasladó al hospital para su valoración y tratamiento.

La Policía Local instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias deja atrás el calor sofocante: la Aemet prevé hoy un descenso notable en medianías y zonas altas
  2. La Seguridad Social anuncia sorpresas en la paga extra de Navidad para los pensionistas canarios: será la última vez que cobren su pensión actual
  3. La UD Las Palmas tendrá un hotel de lujo en Las Meleguinas
  4. Hay 'caso Kirian' en la UD Las Palmas: el ovacionado que saltó en el 86' en Gijón y no llegó a la hora en Huesca
  5. Así evita el Puerto de Las Palmas que su aparcamiento sea un camping para caravanas
  6. Felinos africanos en Gran Canaria: la red de cría ilegal de José, el del Buque, que ha destapado la Guardia Civil
  7. Imprudencia extrema en Telde: el salto al Bufadero de La Garita que indigna en redes sociales
  8. Cada vez más bajos comerciales convertidos en viviendas: Las Palmas de Gran Canaria triplica en dos años las solicitudes

Vox denuncia ante el Supremo al expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres por presunto falso testimonio en el 'caso Koldo'

Vox denuncia ante el Supremo al expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres por presunto falso testimonio en el 'caso Koldo'

El plan más completo del sur de Gran Canaria: cena frente al mar, espectáculo y música en directo

El plan más completo del sur de Gran Canaria: cena frente al mar, espectáculo y música en directo

Patatas Bonet: excelencia y raíces familiares

Patatas Bonet: excelencia y raíces familiares

Dos heridos, entre ellos un menor de 8 años, en el vuelco de un coche en Fuerteventura

Dos heridos, entre ellos un menor de 8 años, en el vuelco de un coche en Fuerteventura

La Fundación DinoSol lanza la iniciativa 'Un pequeño gesto, un gran paso contra la leucemia'

La Fundación DinoSol lanza la iniciativa 'Un pequeño gesto, un gran paso contra la leucemia'

Las Tropas Nómadas: los guardianes del desierto

Las Tropas Nómadas: los guardianes del desierto

El Mercado del Puerto convoca tres días de experiencia enogastronómica y musical

El Mercado del Puerto convoca tres días de experiencia enogastronómica y musical

Cristina Ramos, la Fundación DinoSol y Alejandro Da Silva se unen para apoyar a las familias de menores con leucemia

Cristina Ramos, la Fundación DinoSol y Alejandro Da Silva se unen para apoyar a las familias de menores con leucemia
Tracking Pixel Contents