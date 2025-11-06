Dos heridos, entre ellos un menor de 8 años, en el vuelco de un coche en Fuerteventura
Ambos sufrieron heridas de carácter moderado y fueron trasladados al Hospital General de Fuerteventura
Un menor de 8 años y una mujer han resultado heridos de carácter moderado tras el vuelco de un coche ocurrido en un camino de tierra entre Tindaya y Esquinzo, en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El accidente se produjo a primera hora de la mañana, alrededor de las 09:09 horas, cuando varias llamadas alertaron al 1-1-2 del vuelco de un turismo en esa zona del norte de la isla.
Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los recursos de emergencia activados por el CECOES, entre ellos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Policía Local de La Oliva.
Trasladados al Hospital General de Fuerteventura
El menor presentaba en el momento inicial de la asistencia un traumatismo craneal y otro abdominal de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.
Por su parte, la mujer afectada sufrió diversos traumatismos de carácter moderado y también fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.
El personal del SUC asistió a ambos heridos en el lugar del accidente y, tras estabilizarlos, los trasladó al hospital para su valoración y tratamiento.
La Policía Local instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.
