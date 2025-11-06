Miguel Ríos vuelve a Fuerteventura: el decano del rock español en el Festival Arena Negra

El incombustible Miguel Ríos, uno de los pioneros y símbolos del rock en España, aterriza en Fuerteventura con su gira El Último Vals, una propuesta que combina energía, nostalgia y conciencia ambiental. El artista granadino se presentará este viernes 7 de noviembre, a las 20:30 horas, en la playa de Gran Tarajal (Tuineje), dentro del Festival Arena Negra, uno de los encuentros musicales más importantes del Archipiélago.

Ríos, que a sus más de 65 años sobre los escenarios sigue derrochando vitalidad, ha definido a Fuerteventura como “un santuario natural” y un ejemplo del respeto medioambiental que tanto reclama el mundo de la cultura. “Fuerteventura es un prodigio de la conservación. Me sorprende el respeto de su gente por esta tierra, con festivales muy enfocados en las buenas costumbres ecologistas”, declaró el músico ante los medios.

Una gira que une pasado y presente del rock español

El tour El Último Vals recorre los escenarios más emblemáticos de España, desde el Gran Teatre del Liceu en Barcelona hasta el Circo Price en Madrid, y ahora se detiene en las Islas Canarias. Le acompaña una banda de cuatro músicos multiinstrumentalistas, con los que ofrece un formato electroacústico que mezcla el rock clásico, el folk y el country, creando una experiencia íntima y potente.

El tour El Último Vals recorre los escenarios más emblemáticos de España / Cabildo de Fuerteventura.

El álbum que da nombre a la gira fue compuesto junto al productor José Nortes y grabado íntegramente en los Black Betty Studios de Madrid, un espacio referente del sonido nacional. Este trabajo demuestra, una vez más, que el artista que revolucionó la escena con Himno a la alegría y Santa Lucía sigue “en pie de guerra” musical. “El Último Vals no habla de despedidas, sino de seguir en movimiento. Me he convertido en el decano del rock y sigo aprendiendo, incluso en los altibajos. La música me mantiene vivo”, afirmó el cantante.

Fuerteventura, destino cultural y ecológico

No es la primera vez que el rockero pisa suelo majorero. “Guardo recuerdos entrañables de mi actuación en Puerto del Rosario, allá por 1992. Entonces conocí el norte, y ahora conoceré el sur de la isla”, recordó Ríos.

Su regreso coincide con un auge de festivales sostenibles en Canarias, que buscan conciliar ocio, cultura y conciencia ambiental. Eventos como Arena Negra promueven la reducción de plásticos, el uso de energía renovable y el respeto al entorno natural de la playa de Gran Tarajal, una zona de alto valor ecológico.

Diversos estudios, como los del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea (www.fundacioncontemporanea.com), señalan a Canarias entre las regiones con mayor crecimiento en oferta cultural sostenible en los últimos años.

Su regreso coincide con un auge de festivales sostenibles en Canarias / Cabildo de Fuerteventura.

Además, informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (miteco.gob.es) destacan que el turismo cultural y de naturaleza es uno de los sectores con más potencial para el desarrollo local, especialmente en islas como Fuerteventura.

Arena Negra: un festival que combina música y conciencia

El Festival Arena Negra, organizado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, junto con el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Tuineje, Caja 7 y la Asociación La Gavia, se ha consolidado como un referente del turismo musical en el Atlántico.

Su programación combina grandes nombres —este año también actuarán Antonio Orozco, Abraham Mateo y otros artistas nacionales— con una fuerte apuesta por la educación ambiental y la participación ciudadana. Según datos de la web oficial del festival (www.festivalarenanegra.es), el evento ha logrado atraer a más de 30.000 asistentes en sus últimas ediciones, generando un impacto económico y mediático notable para el municipio de Tuineje.

La edición de 2025 busca reforzar su perfil sostenible, aplicando criterios de ecoeficiencia, reciclaje y accesibilidad universal, en línea con las recomendaciones del Observatorio de la Cultura Sostenible de Canarias.

Miguel Ríos: un mito que no se apaga

Con más de medio siglo de carrera, el artista andaluz ha sido precursor del rock nacional, pionero en giras multitudinarias y en fusionar el rock con el sinfonismo y la poesía social. Ha compartido escenario con artistas de la talla de Luz Casal, Ana Belén o Sabina, y su influencia sigue viva en generaciones de músicos emergentes.

El propio Instituto Cervantes reconoce su aportación como parte del patrimonio cultural español, con una discografía que supera los 20 álbumes de estudio y que marcó hitos en la historia del rock hispano.

Miguel Ríos: un mito que no se apaga / Cabildo de Fuerteventura.

Hoy, su voz continúa siendo símbolo de libertad, rebeldía y autenticidad, valores que conectan con un público intergeneracional.

Fuerteventura, “el santuario” del último vals

Para Miguel Ríos, volver a Fuerteventura no solo es una parada de gira, sino una declaración de admiración hacia un territorio que encarna lo que él mismo predica: respetar el planeta sin renunciar al arte y la emoción.

El artista lo resume en una frase:“Cada concierto aquí es una lección de vida. Hay una conexión entre la música y la naturaleza que pocas islas consiguen transmitir”.

Así, el decano del rock español firma su “último vals” con la misma pasión que lo vio nacer: mirando al futuro, con la guitarra en mano y el mar de Fuerteventura como telón de fondo.