El Efequén denuncia destrozos de grabados rupestres en Antigua

La asociación patrimonial El Efequén ha denunciado el ataque vandálico que ha sufrido un panel rocoso del yacimiento arqueológico de Montaña del Sombrero, en Antigua, donde se conservan grabados de época aborigen.

A tenor de esta denuncia, el Cabildo de Fuerteventura anuncia que denunciará ante las autoridades competentes este ataque a los grabados rupestres, declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

Este yacimiento arqueológico cuenta con gran diversidad de motivos grabados por el pueblo majo antes de la colonización europea de la Isla como juegos pastoriles, podomorfos, rayados o figuras geométricas que acompañan a inscripciones alfabetiformes de gran valor para «poder interpretar nuestro pasado», remarca El Efequén en un comunicado. El panel «totalmente destrozado» por el intento de robo contenía inscripciones con ambos alfabetos afectando directamente a la línea más larga de toda Fuerteventura del líbico-bereber. El daño, según la asociación «irreparable», ha acabado con unas inscripciones que alguna o varias personas del pueblo majo escribieron, hace, aproximadamente, 2.000 años.

Además de condenar este atentado, desde El Efequén se ha exigido que, desde el Cabildo se tomen «de una vez por todas» las medidas disuasorias, educativas, punitivas y de vigilancia para proteger el patrimonio histórico.

Para la asociación, el abandono del patrimonio arqueológico es «evidente», pues Fuerteventura cuenta con alrededor de mil yacimientos repartidos por la Isla, con una sola persona que hace las labores de inspección de todos los bienes patrimoniales, no solo los arqueológicos sino también los etnográficos o arquitectónicos.