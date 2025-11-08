Semana ‘fashion’ de las cometas

El evento, un referente internacional en este tipo de espectáculos, trae nuevas actividades y talleres que combinan el atractivo turístico con la conciencia ambiental, según informó ayer el Ayuntamiento de La Oliva en un comunicado de prensa.

Así, en esta nueva edición, la número 38, los asistentes podrán disfrutar de una jornada de astrociencia, circuito de drones FPV, parque de muñecos gigantes, así como de la primera edición del concurso de pintura rápida Kitefestival, entre otros actos previstos en el programa.

Asimismo, se repetirá este año el espectáculo nocturno de drones alcanzando, en esta ocasión, los 300 durante los próximos 14 y 15 de noviembre a las 21.30 horas en el Muellito de Corralejo.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, resaltó la importancia que ha ido alcanzando a lo largo de los años, al manifestar que «la 38ª edición del Festival Internacional de Cometas demuestra cómo el evento traspasa, año tras año, las fronteras del municipio para captar la atención de locales y turistas de todas partes del mundo que visitan nuestra isla».

Este encuentro destaca «no solo por la variedad de actos que ofrece, sino también por el entorno en el que se desarrolla, nuestras playas de Corralejo y El Cotillo, uno de los grandes atractivos de La Oliva, en el que buscamos tener presente siempre la conciencia ambiental», agregó.

Por su parte, el concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, señaló que el evento contará con la presencia de los guías ambientales, vallado perimetral, talleres ambientales, lanzaderas para fomentar la movilidad sostenible e, incluso, una novedad como los baños eco que podrán conocer los asistentes al encuentro.

Asimismo, la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, puso en valor «uno de los eventos más esperados en el municipio, con una oferta de calidad que tiene, además, una fuerte vertiente de concienciación medioambiental».

«Con este evento logramos combinar el arraigo local con una proyección internacional que refuerza la imagen de las Islas Canarias como un destino que va mucho más allá del sol y playa, ofreciendo experiencias únicas para residentes y visitantes», ha señalado el consejero delegado de Gesprotur, Ignacio Solana.

Por último, el consejero delegado de la sociedad Gesprotur subrayó también el impacto económico y social del festival, que el año pasado alcanzó los 6,7 millones de euros y que prevé llegar este año a casi 17 millones de euros, «una muestra de cómo la colaboración público-privada genera empleo, distribuye riqueza y potencia la resiliencia del sector turístico canario».