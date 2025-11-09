Festival Arena Negra
Unos 17.000 asistentes disfrutan con Antonio Orozco y Miguel Ríos
La primera noche en la playa de Gran Tarajal combina pop, rock, la fusión musical de Aldara y los ritmos de Grupo Extra ante un público entregado
M. R. P.
La primera noche del festival Arena Negra reunió el viernes a unas 17.000 personas en la playa de Gran Tarajal, que vibraron con el pop de Antonio Orozco y el rock veterano de Miguel Ríos como cabezas de cartel, así como la fusión musical de Aldara y los ritmos de Grupo Extra.
La grancanaria Aldara, ganadora de los Premios Canarios de la Música en 2021, dio el pistoletazo de salida con un concierto en el que combinó géneros como el pop, latin, urbano o incluso la cumbia. La artista reflejó en el escenario de Gran Tarajal su amor por la música, con propuestas bailables como su último single Rumbo al Pari.
«Fuerteventura, que bonito suena tu nombre». Así comenzó su concierto el mito de la música en español, Miguel Ríos, quien dio una lección de buen rock en el escenario. El rock y el country de su último trabajo discográfico, El Último Vals, dieron paso a algunos de sus mayores éxitos, que son parte de la historia musical de este país. La gira El Último Vals recorre grandes teatros como el Liceu de Barcelona o el Circo Price de Madrid y el viernes llegó al festival Arena Negra, que se ha convertido en referente en las Islas.
Después de los versos coreados de las canciones de Miguel Ríos, la playa de Gran Tarajal estaba preparada para recibir al músico Antonio Orozco, una de las figuras más relevantes del pop español que conmemora sus 25 años de trayectoria musical con La Gira de Mi Vida. Un entregado Orozco regaló al público las canciones de su nuevo álbum y algunos de sus mayores éxitos, que se recogen en los más de 1.500.000 discos vendidos hasta la fecha.
La noche culminó con el ritmo de Grupo Extra, integrado por Tony Santana, Riko, Yassier Neher, Nefftati Caba y Yewdry Alvarado, hizo bailar al público con un concierto lleno de energía escénica, coreografías y armonías contagiosas.
La primera jornada musical del viernes dio paso anoche al segundo y último día del Arena Negra, que continuó en el escenario de la playa de Gran Tarajal con El Duende Callejero, Guaynaa, Abraham Mateo y Lucho RK a partir de las 19.00 horas en el escenario principal.
Asimismo, se desarrolló la programación de día, a partir de las 12.00 horas en el recinto ferial de Gran Tarajal, con otras actividades prevista por la organización.
El Festival Arena Negra está organizado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Tuineje, Caja 7 y Asociación La Gavia.
