Detenidos dos empresarios en Fuerteventura por explotar a trabajadores sin contrato ni descanso

Tras un mes de seguimiento, la Policía Nacional, en una actuación conjunta con la Inspección de Trabajo, detuvo a dos empresarios en Puerto del Rosario (Fuerteventura) por un delito contra los derechos de los trabajadores.

El operativo, desarrollado el 23 de septiembre, contó con la colaboración de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (ITSS) de Las Palmas. Durante las inspecciones, los agentes detectaron a tres empleados extranjeros sin permiso de trabajo ni residencia en territorio nacional.

Jornadas sin descanso, pagos irregulares y falta de protección

Los investigadores comprobaron que los empleados cobraban 50 euros al día, sin derecho a vacaciones ni bajas médicas, y solo recibían su salario si acudían a trabajar. Además, sufrían retrasos en los pagos y carecían de equipos de protección, incumpliendo la normativa de riesgos laborales.

Uno de los trabajadores resultó herido durante su jornada sin recibir atención médica. La operación se saldó con la detención de dos empresarios, uno del sector de la hostelería y otro de un auto taller, acusados de vulnerar los derechos laborales de sus empleados.

Las diligencias fueron remitidas al juzgado correspondiente, poniendo fin a una práctica que atentaba contra la legislación vigente y la seguridad de los trabajadores.