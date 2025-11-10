Tiscamanita revive sus laderas verdes

Las laderas de Tiscamanita han revivido después del intenso trabajo de recuperación que han desarrollado, de forma coordinada, el Servicio de Obras y Maquinaria del Cabildo, el Ayuntamiento de Tuineje y el programa Fuerteventura, bonita por naturaleza. Su icónico paisaje de gavias y muros de piedra ha vuelto a germinar.

La presidenta del Cabildo, Lola García, pone en valor la colaboración entre instituciones, con actuaciones que se dirigen a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. «En este caso, a través de la puesta en valor y conservación de estructuras históricas como gavias y muros de piedra seca, que forman parte de nuestro patrimonio cultural y ambiental, además de ser recursos fundamentales para la captación de agua», resalta. De esta manera, el Cabildo reafirma su compromiso con la recuperación del territorio y paisaje majorero, «el mayor tesoro de la Isla».

El consejero de Obras y Maquinaria del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, explica que la combinación de recursos humanos y materiales de diferentes instituciones, cada uno con capacidades específicas, «multiplica la potencialidad» de las actuaciones si se hicieran sin coordinación. «Emociona contemplar el trabajo bien hecho, sobre todo cuando ese esfuerzo nace de la colaboración entre administraciones y el resultado es tan beneficioso», explica Acosta.

Gavias para el cultivo

Los tractores agrícolas del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de Tuineje y su personal han combinado sus esfuerzos para reparar trastones y preparar los terrenos de las gavias de Tiscamanita para el cultivo y que el verde vuelva a ser el color que predomine en los campos de esta localidad Tiscamanita, en el municipio de Tuineje.

Entre otras acciones, se procedió a retirar maleza, limpiar y barbechar gavias o estercolar las zonas de cultivo para aumentar su fertilidad. En paralelo, las cuadrillas del programa Fuerteventura, bonita por naturaleza, impulsado por la Consejería de Obras y Maquinaria a través de su medio propio Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), han trabajado en la reconstrucción de los muros de piedra.

Para ello han empleado las mismas técnicas tradicionales que se usaron en su construcción original. “El cuidado y recuperación de los sistemas agrarios tradicionales es mucho más que mejorar el paisaje”, afirma.

Bajo consumo energético

La isla de Fuerteventura carece de una cubierta vegetal que dificulte o impida la libre circulación del agua por las laderas. Además, sufre el abandono de las zonas tradicionalmente utilizadas para el cultivo.

Por tanto, resulta de gran interés mantener las ventajas que proporcionan los sistemas de gavias tradicionales y el sistema de cadenas de cara a conservar la fertilidad de la tierra.El sistema de gavias y cadenas de Fuerteventura se caracteriza por su bajo consumo energético y por el uso de tecnologías blandas. El resultado de este sistema tradicional es eficaz lucha contra la desertificación en medios áridos, y un ejemplo de gestión del agua, un bien fundamental que escasea en la isla majorera, que ha sufrido una crisis hídrica.

Con esta actuación conjunta del Servicio de Obras y Maquinaria del Cabildo, del programa Fuerteventura, bonita por naturaleza y del Ayuntamiento de Tuineje se consigue recuperar y adecentar las gavias de una veintena de vecinos de Tiscamanita solicitantes del servicio, con un triple objetivo: facilitar el cultivo en terrenos fértiles, reponer los acuíferos y restablecer los paisajes identitarios de Fuerteventura.