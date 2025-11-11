Enfermería apuesta por la donación de leche materna

Lactancia materna, las ostomías, el pie diabético y el acceso vascular son las cuatro guías de buenas prácticas de enfermería que se encuentran implantadas en el Área de Salud de Fuerteventura. Las mismas formaron parte del programa de las I Jornadas Científicas BPSO celebradas en Fuerteventura, organizadas por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, por medio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura.

Respecto a la lactancia materna, se analizó la donación de leche humana como práctica solidaria y basada en la evidencia científica.

Alrededor de un centenar de profesionales y estudiantes de distintas ramas sanitarias participaron en el evento formativo que se desarrolló bajo el lema Camino a la excelencia: innovación y nuevos enfoques en el cuidado y tuvo como finalidad promover la implantación de buenas prácticas en cuidados tanto en el ámbito sanitario como en el académico y familiar.

El programa internacional BPSO persigue la excelencia en los cuidados, poniendo en valor el conocimiento científico y su impacto en la mejora de los resultados de salud. Estas herramientas, basadas en la evidencia científica, abordaron durante las jornadas problemas que afectan a la calidad de vida de las personas y en los que la intervención de enfermeras y enfermeros es clave. Su implantación contribuye a reducir la variabilidad en la práctica clínica.

Conocimientos

El foro incluyó 16 ponencias, ocho mesas redondas y cinco comunicaciones orales, que propiciaron un intenso intercambio de conocimiento entre profesionales de la sanidad pública de distintos puntos del país y representantes del ámbito universitario.

Con respecto a la lactancia materna,se analizó la donación de leche humana como práctica solidaria y basada en la evidencia científica, con ponencias de Nazareth Oliveira, matrona en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Madrid, y de Yazmina Afonso, enfermera del Banco de Leche Humana Regional del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias (Chuimi).

Asimismo, se trataron las complicaciones renales asociadas a la lactancia, con la intervención de la pediatra Leire García del Área de Salud insular, y los retos de conciliación familiar durante la primera infancia, analizados por el especialista Fernando Antonio Zafra, subdirector Económico-Administrativo y de Servicios Generales del Área Norte de Jaén del Servicio Andaluz de Salud.

Otros de los temas analizados durante el citado encuentro profesional estuvo centrado en las ostomías, donde se ofreció una visión integral sobre el autocuidado y la autonomía del paciente, así como el bloque dedicado al pie diabético, que analizó el papel de la vacunación y el tabaquismo en la prevención de esta patología. Además, se expusieron los avances tecnológicos en su tratamiento.

El último bloque de las Jornadas Científicas, dedicado al acceso vascular, presentó innovaciones en ecografía, anclaje subcutáneo, cianoacrilato y catéteres de nueva generación, subrayando la importancia de la seguridad y la precisión en estos procedimientos. n