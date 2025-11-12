Manitaga: la fuente de los ‘moriscos’

La historia de Tuineje está ligada no solo a la victoria de las tropas majoreras frente a los corsarios ingleses, que pretendían saquear la Isla y el pueblo en 1740, sino a la fuente de Manitaga, lugar de peregrinación de los vecinos para buscar agua en tiempos de sequía, llevar a los animales a beber o para regar sus fincas. Tras años de abandono, el Cabildo majorero, a través del Servicio de Obras y Maquinaria, ha elaborado un proyecto de recuperación que será ejecutado a través del programa Fuerteventura, bonita por naturaleza.

Las actuaciones propuestas van dirigidas a rehabilitar el citado manantial y también a embellecer su entorno. Esta fuente, que en el pasado emanaba agua de forma natural, se ha colmatado debido a la acumulación de tierra y piedras, impidiendo así la salida del agua. Además, las escasas lluvias no permiten la recuperación natural de la misma.

El proyecto se centra en su recuperación mediante la retirada de materiales depositados hasta alcanzar la zona donde originalmente brotaba el agua. También se prevé proteger dicha fuente natural realizando una estructura de piedras que la rodee para evitar la entrada de tierra, así como acondicionar otros elementos de interés del entorno.

La fuente se encuentra en la montaña de Manitaga que le da nombre, en el municipio de Tuineje, a cuyos vecinos se les conoce con el gentilicio de moriscos, y el acceso solo es posible a pie. Por ello, el proyecto de la Consejería de Obras y Maquinaria, encargado a su medio propio Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), incluye otras actuaciones complementarias como la reparación de unos 290 metros lineales de muros ya existentes, así como el sendero. La reparación de muros constará del remonte de aquellas partes del muro que estén derruidas, además perfilado de la parte superior del muro con piedra del lugar.

También se adecentará un área de descanso para los visitantes en la parte superior del barranco. En esta zona se realizará una intervención más cuidadosa, procurando despejar las piedras existentes en el suelo, rastrillar y nivelar ciertas zonas afectadas por cárcavas y cortar ramas secas y ramas bajas del algarrobo, entre otras, en un área de 140 metros cuadrados.

El Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Tuineje se han reunido con los propietarios del terreno donde se encuentra la fuente de Manitaga para presentarles el proyecto de recuperación. Entre los vecinos figuraban Chano Betancor, los hermanos Lito y Antonio Domínguez y Juan José Cabrera, presidente de la Asociación Más Ruines que Caín, además del vicepresidente cabildicio, Blas Acosta; la alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez; la consejera insular, Lolina Negrín; el concejal responsable del sector primario, Jonathan Peña, así como los técnicos. Una vez conocidos los pormenores y los beneficios que aportarán al entorno, la propiedad autorizó la actuación.

El consejero insular de Obras y Maquinaria, Blas Acosta, explica que «Manitaga es el primero de varios proyectos que hemos diseñado para recuperar fuentes naturales de Fuerteventura y favorecer sus ecosistemas, tanto su flora como su fauna silvestres, además de constituir parte de nuestra cultura del agua».

Por su parte, la alcaldesa sureña destacó la necesidad de trabajar en coordinación entre administraciones para recuperar elementos etnográficos «tan significativos para el municipio como este».

Historias de la fuente

Los hermanos Chano y Ñito Betancor recuerdan las historias que oyeron a su abuela Mama Lola, ya fallecida, y las que contaba su madre Maquita, que actualmente tiene 93 años, relacionadas con la fuente Manitaga.

Una de ellas está relacionada con la muerte de un niño de 11 años en el estanque aledaño al manantial. « Después del trágico suceso, las autoridades de aquella época ordenaron que se entulliera el estanque», afirman los hermanos que también recuerdan ir a coger tunos, cochinilla, o llevar a los animales a beber.

El mencionado estanque almacenaba el agua que manaba la fuente, y a través de una atarjea que discurría pegada al risco del Listón distribuía el agua a varias fincas hasta el fondo del barranco

También rememoran cuando sus padres los mandaron a coger tunos a la montaña de Manitaga en un burro. Al regreso a Tuineje por uno de los senderos «el animal se rompió una pata cayendo al suelo y emparamando toda la fruta por la ladera», señala Ñito Betancor, quien considera que la fuente «es un símbolo para los vecinos de Tuineje y, en especial para mi familia, como lo es la iglesia o la montaña de Tamasite».

En la reunión entre políticos y propietarios del popular manantial, Chano Betancor, recitó un cantar que le oyó a sus abuelos. «En 1881 para 1882 me robastes la reja (del arado) en el Risco del Listón. Si me das la reja vuelvo a ser tu amigo y si no, no quiero más cuentas contigo y, además te digo que eres un ladrón...».