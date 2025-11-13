Los arqueólogos opinan que la Isla pudo acoger poblamientos romanos

Las investigaciones arqueológicas en el Islote de Lobos, iniciadas en 2012 y culminadas estos días en su décima campaña, apuntan ahora hacia el norte de Corralejo. Los arqueólogos consideran que en esta zona podrían hallarse vestigios de un asentamiento romano, lo que abriría un nuevo capítulo en la historia de Fuerteventura.

Las prospecciones realizadas en las playas de Corralejo sugieren que allí pudo existir un poblado vinculado a las rutas comerciales del Mediterráneo y aquí se centrará la siguiente campaña.

El proyecto en el yacimiento del Islote de Lobos, impulsado por un equipo interdisciplinar con el apoyo de los cabildos de Fuerteventura y Tenerife, así como la Universidad de La Laguna (ULL), es uno de los proyectos arqueológicos más trascendentales de Canarias. La campaña se ha realizado durante tres semanas. Han participado, además, colaboradores y amigos de los museos arqueológicos de Fuerteventura y Tenerife.

En su visita al yacimiento arqueológico, el consejero insular de Patrimonio Histórico, Rayco León, señaló que «esta campaña sigue aportando información sobre la historia de Canarias, reestructurando todo nuestro pasado. Seguiremos invirtiendo en él para poder seguir descubriendo y así completar el puzzle.

El objetivo de esta décima campaña ha consistido en delimitar y definir la extensión del yacimiento Lobos I, consistente en un taller de púrpura romano. Asimismo, se ha trabajado en torno a un horno situado en la parte norte del yacimiento, donde se ha registrado, como en anteriores excavaciones, materiales relacionados con la labor del proceso de la púrpura, así como objetos referentes a la actividad doméstica como cerámica, vajilla y restos relacionados con la alimentación.

La dirección de los trabajos recae en el director del Museo Arqueológico de Fuerteventura, Isidoro Hernández, la técnica y conservadora en Arqueología del Museo Arqueológico de Tenerife, Mercedes del Arco, y la catedrática de Prehistoria, Carmen del Arco.

Por su parte, la investigadora Carmen Del Arco, indicó que «se trata de un espacio único porque es una factoría de púrpura getúlica y porque nos permite reconocer varios aspectos sobre el proceso de explotación económica de los recursos del mar de Canarias en la antigüedad».

La presente campaña ha sido autorizada por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural de Canarias y en la que colabora, además, la compañía aérea canaria Binter, que sufraga los gastos del traslado del equipo y transporte de los materiales. n