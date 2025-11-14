Los pacientes critican la falta de ascensor en Gran Tarajal

Gran Tarajal vive desde hace unas seis semanas una situación que ha desbordado la paciencia de sus vecinos. El ascensor del centro de salud permanece averiado desde ese tiempo y obliga a pacientes ancianos, personas con movilidad reducida y madres con carritos de bebé a enfrentarse a las escaleras para acceder a las consultas de la segunda planta.

La escena se repite cada jornada: usuarios en sillas de ruedas que no pueden subir, enfermos con muletas que se ven forzados a un esfuerzo doloroso, y médicos que, en un gesto de humanidad, bajan a veces a la planta baja para atender a quienes no logran llegar. «Es una situación inhumana, tercermundista», denuncia uno de los afectados, mientras las redes sociales se llenan de mensajes de indignación y reclamos de una solución urgente.

« Las protestas no es solo por la incomodidad, sino por la vulneración de un derecho básico: el acceso digno a la atención sanitaria. La avería del ascensor y en el verano la del aire acondicionado, se ha convertido en símbolo de abandono institucional. No se trata de un problema técnico, sino de respeto y dignidad», asegura uno de los pacientes afectados.

Los vecinos de Gran Tarajal expresan también su decepción con el servicio sanitario en redes sociales. «Hace mucho más de un mes que el Centro no tiene ascensor. Es una vergüenza porque hay mucha gente que no podemos subir las escaleras y hay personas con muletas, con andador, y nada, no se arregla . Esto es una vergüenza lo que pasa en Gran Tarajal», es una de las múltiples quejas.

Aire acondicionado

El verano pasado, en plena ola de calor, los pacientes y personal sanitario sufrieron una situación incomoda en el Centro de Salud por no disponer de aire acondicionado, lo que provocó que la sensación térmica dentro de las instalaciones se volviera insoportable.

Tras las numerosas quejas y denuncias ciudadanas, los responsables de Sanidad en la Isla lograron solucionar entonces el asunto, aunque no llegó a acallar a los pacientes que siguen denunciado las carencias del centro sanitario del municipio sureño.