La Isla se posiciona para lograr la accesibilidad en todo su territorio

Las IV Jornadas de Accesibilidad de Fuerteventura se convirtieron ayer en un espacio de encuentro donde la palabra fue protagonista. Personas con movilidad reducida como consecuencia de accidentes o enfermedades, compartieron sus vivencias con un público que no pudo evitar emocionarse con los divisor relatos.

Cisco García, atleta de élite; Inés Rodríguez, logopeda e influencer; el piragüista Axel Celmanti, la integradora social o coach motivacional Naiara Arteaga unieron sus voces en el evento para exponer como transformaron la adversidad en esperanza.

La Consejería insular de Accesibilidad organiza la cuarta edición de las citadas jornadas, celebradas en el Palacio de Formación y Congresos y que concluyen a lo largo de la jornada de hoy con una ruta de senderismo.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, dio la bienvenida «a unas jornadas muy importantes para el ámbito de la inclusividad en la Isla y que se han consolidado como una propuesta firme por la accesibilidad universal en Fuerteventura». Además, agregó que «es importante tener una Fuerteventura en la que todas las personas puedan desarrollarse de manera autónoma y disfrutar del entorno y espacios públicos en igualdad».

Por su parte, la consejera de Accesibilidad, Carmen Alonso, explicó que estas jornadas «son un foro de intercambio de experiencias y, sobre todo, un lugar de encuentro para todas las personas que trabajan por la accesibilidad. Queremos invitar a la reflexión con ponencias motivadoras, mesas redondas de diferentes temáticas y, por supuesto, fomentando la actividad deportiva y al aire libre inclusivas».

Infraestructura más accesible

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, señaló que «la celebración del evento da pie a una mayor formación que desemboca en una infraestructura más acogedora y accesible. Además, desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se están desarrollando obras de cara a mejorar la accesibilidad y así facilitar la movilidad dentro del municipio, pero aún queda mucho por avanzar».

En la jornada se celebraron dos mesas redonda. Una sobre El poder de la diferencia: historias que impulsan inclusión y otra sobre el tema Deporte inclusivo: movimiento, comunidad y transformación.

Entre los ponentes e invitados a esta importante cita destacó la intervención de Cisco García, que fue el encargado de la ponencia inaugural Atleta de élite que, tras un accidente de snowboard en 2015, decidió reinventarse en el deporte adaptado. Su relato, marcado por la disciplina y la resiliencia, transmitió la fuerza de quien ha alcanzado entrar en el Top 4 del ranking nacional de tenis adaptado y ha logrado medallas internacionales. García subrayó que «la verdadera victoria está en no rendirse y en transformar la adversidad en motor de superación».

Derribar barreras

También tomó la palabra en una mesa redonda, Inés Rodríguez, logopeda y colaboradora del programa televisivo El Intermedio, quien aportó una mirada profesional y humana sobre la importancia de la comunicación inclusiva.

Rodríguez, que sufre parálisis cerebral, recordó que la accesibilidad no es solo cuestión de infraestructuras, sino también de actitudes y de lenguaje, y animó a derribar barreras invisibles que limitan la participación plena de las personas con diversidad funcional.

Las jornadas incluyeron un taller de formación teórico práctica en el uso de sillas Joelette, de la mano de CD Fuertetrail y de la Asociación Senderos sin barreras, así como rutas de senderismo y una ruta guiada por Vulcano Trekking. Las actividades cuentan con la implicación de alumnado de enfermería de la ULPGC y del ciclo de Emergencias Sanitarias del CIFP Majada Marcial.

Las experiencias narradas durante las citadas jornadas, diversas en origen pero unidas en espíritu, dejaron claro que la accesibilidad es un derecho y una oportunidad para construir una sociedad más justa. El auditorio del Palacio de Congresos majorero vibró con cada testimonio, consciente de que la motivación, la resiliencia y la adaptación al cambio son valores que trascienden cualquier limitación física.